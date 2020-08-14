1.座喜味城迹

距離度假村約10分鐘車程的座喜味城迹，始建於15世紀上葉，與首里城迹同為「琉球王國城迹及相關遺產群」，現被列為聯合國教科文組織的世界遺產。城迹矗立於海拔125米的山坡上，曾為沖繩中部的軍

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