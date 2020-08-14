周邊景點一覽 副刊版 2020/08/14 分享： 1.座喜味城迹 距離度假村約10分鐘車程的座喜味城迹，始建於15世紀上葉，與首里城迹同為「琉球王國城迹及相關遺產群」，現被列為聯合國教科文組織的世界遺產。城迹矗立於海拔125米的山坡上，曾為沖繩中部的軍 ... 欄名 : Travel 相關文章 虹夕諾雅 沖繩 最新落戶 自然海岸的琉球城堡 今日 虹夕諾雅 沖繩 最新落戶 自然海岸的琉球城堡 沖繩文化體驗 今日 沖繩文化體驗 最新專欄文章 更多 虹夕諾雅 沖繩 最新落戶 自然海岸的琉球城堡 今日 虹夕諾雅 沖繩 最新落戶 自然海岸的琉球城堡 沖繩文化體驗 今日 沖繩文化體驗 峇里Nirjhara綠意飛瀑酒店 盡享天然野趣 2020/07/31 峇里Nirjhara綠意飛瀑酒店 盡享天然野趣 萬豪旗下酒店mesm進駐東京新地標 坐豪華遊艇往返羽田機場 2020/07/17 萬豪旗下酒店mesm進駐東京新地標 坐豪華遊艇往返羽田機場 安縵私人包機遊文化遺產 度身訂造享奢華之旅 2020/07/03 安縵私人包機遊文化遺產 度身訂造享奢華之旅 日本 沖繩 酒店行業 品牌 餐廳 交通 美食 意大利 菜式 咖啡 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入