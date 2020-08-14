Piaget纖薄再進化成業界權威

一場疫症影響了整個鐘錶業的生態，先不說銷售數字，就連屬每年業界盛事的錶展都要取消。Piaget（伯爵）本年度的一系列新作，亦由原先在日內瓦錶展亮相改到本港展出，雖然新錶數目比往年少，但吸引力依然不減。

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