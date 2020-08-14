Piaget纖薄再進化成業界權威 副刊版 2020/08/14 分享： 一場疫症影響了整個鐘錶業的生態，先不說銷售數字，就連屬每年業界盛事的錶展都要取消。Piaget（伯爵）本年度的一系列新作，亦由原先在日內瓦錶展亮相改到本港展出，雖然新錶數目比往年少，但吸引力依然不減。 ... 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Tudor年度新作 海軍藍復刻潛水錶 2020/08/07 Tudor年度新作 海軍藍復刻潛水錶 Behrens Original 最強入門機械錶 2020/07/31 Behrens Original 最強入門機械錶 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 2020/07/24 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 2020/07/10 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 2020/06/26 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 消費資訊 消費種類 鐘錶 品牌 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入