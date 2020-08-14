2D遊戲「關卡設計師」 年薪可達59萬港元 行政人員版 2020/08/14 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情肆虐，打擊全球經濟，遊戲機生產商意外成為大贏家，有否想過打機都能打出個「錢途」？ 日本遊戲機及軟件開發商任天堂（Nintendo）近日招聘2D遊戲「關卡設計師」，年薪介乎380萬至 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 員工福利平台初創 提供下屬個性化服務 2020/08/13 員工福利平台初創 提供下屬個性化服務 SpaceX刊招聘啟事 打造太空港度假村 2020/08/12 SpaceX刊招聘啟事 打造太空港度假村 美逾半受訪員工 疫下避談個人狀況 2020/08/11 美逾半受訪員工 疫下避談個人狀況 僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多 2020/08/10 僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多 遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 2020/08/07 遊戲商「暴雪」員工 控訴薪酬待遇不公 職場技能 任天堂 求職招聘 職位招聘 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入