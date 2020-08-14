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2D遊戲「關卡設計師」 年薪可達59萬港元

行政人員版 2020/08/14

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【本報訊】新冠肺炎疫情肆虐，打擊全球經濟，遊戲機生產商意外成為大贏家，有否想過打機都能打出個「錢途」？

日本遊戲機及軟件開發商任天堂（Nintendo）近日招聘2D遊戲「關卡設計師」，年薪介乎380萬至

...

欄名 : Good Job Insight

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