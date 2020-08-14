疫下「3不停」 向抑鬱孤單說不

疫下正常生活被打斷，不少人屈在家中苦悶鬱結，近半港人精神健康轉差。疫境抑鬱是全球性社會現象，港府宜及早正視問題，大家亦要學習如何正向面對疫境，要以「3不停」心態，即不停止聯絡、學習及盼望，尤其不要停止盼望，方能平常心應對，確保抗疫不疲勞。

保持與人聯繫 訴心事宣洩不快

昨天有精神病服務團體，公布疫情對精神健康影響的調查顯示，在1至5月期間，43%受訪者覺得精神健康轉差，近一半人感到孤獨。港大醫學院精神醫學系較早前的調查也發現，在社運和疫情夾擊下，近74%人出現中高度抑鬱，約41%人出現中至高度創傷後壓力徵狀，36%更同時出現上述兩種精神健康問題徵狀。

無獨有偶，經合組織（OECD）對48國的15歲至24歲青少年進行的調查發現，整體55%受訪者覺得疫情令精神健康變差，而英國出現這情況的人更高達80%。

疫下愈來愈多人患抑鬱，皆因限聚令或居家令讓很多人無法過正常生活，被迫在家工作或網上學習，無法外出群聚消遣，倍感孤單寂寞。香港不少食肆、街市都先後爆疫，令不少市民擔心到街市、商場可能隨時中招，焦慮下易生消極情緒。

此外，疫情令環球經濟停擺，百業蕭條，不少人擔心公司可撑到何時，飯碗可能隨時不保。OECD的調查顯示，疫情爆發後，很多職位流失，經濟學家估計有4成職位將一去不復返。在憂慮工作不穩和收入大減下，更令人時刻焦慮不安。

輕鬆學新技能 更不要停止盼望

而在疫苗未面世前，未來一段頗長日子與疫共存是無法避免，大家須學懂如何與疫同行。中大精神科學系副教授麥敦平提出以「3不停」心態正視疫情，首先是不要停止聯絡。在限聚令下，市民無法相約三五知己行山、飯聚或聯誼，大家仍可用社交媒體、電話保持聯繫，透過聊天傾訴心中不快，並互相鼓勵，消除負面情緒。

其次，不要停止學習。疫下有更多時間在家，大家除了煲劇外，其實可趁機培養一些以前沒時間學習的嗜好，如外語、烹飪，既可學新技能裝備自己，亦可調劑生活，讓自己放鬆下來。

第三，不要停止盼望。切勿因為疫情持續7個多月仍未受控而感到沮喪，從而輕視防疫，只要大家時刻期盼疫苗將會面世，對前景有希望，便能積極面對疫情，紓緩抗疫疲勞。

此外，大家須忍耐，並堅持常做運動，即使體育場館關閉，可在家做一些伸展運動，甚至以做家務或行樓梯代替運動，務求讓自己保持身心健康，繼續活得精采。

政府也要盡早綢繆，調撥資源給一些團體，輔導出現焦慮、抑鬱徵狀的市民，以免精神健康問題成為隱患，進一步拖垮抗疫工作。

責任編輯：陳楚源