拜登為兒天天坐火車 次子卻「出軌」

祖•拜登下星期將在為期4天的民主黨全國代表大會最後一日，在家鄉特拉華州家中通過視頻，發表接受總統候選人提名演說。本欄連續兩天介紹這位下任總統可能人選的重要身邊人，夫人吉爾和剛公布的副總統搭檔賀錦麗。今天繼續，談談他的次子亨特•拜登（Hunter Biden）。

亨特拜登=麻煩 被特朗普「看上」

如果說，吉爾和賀錦麗為拜登的再出發排除萬難，那麼亨特則是帶來麻煩。他在輿論中的標籤，是酗酒吸毒、風流成性、愛上嫂子、生意失敗、藉父蔭圖利。不過，應該不會再有他的壞消息被利用來打擊拜登未來兩個多月的關鍵選情，因為源於他的政壇地震早已出現。

大家還記得特朗普打電話給烏克蘭總統的事件吧，引發特朗普是否濫用職權，借助外國政府調查政敵，干預美國國內政治的指控，兩黨就彈劾特朗普搞到滿「國」風雨。事件要追溯回約一年前，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通電話時向對方施壓，要求烏克蘭調查拜登在位副總統期間，是否曾干預烏克蘭司法，令當地檢察機關停止調查在烏克蘭最大天然氣公司任職董事的拜登兒子，有否涉及貪腐行為，那位兒子就是亨特。

1970年出生的亨特，小時由母親帶着，和哥哥、妹妹去挑選聖誕樹，遇上車禍，母親與妹妹當場死亡，他和哥哥博伊重傷倖存。剛當選參議員的拜登從此身兼母職，每天需坐3小時火車來回華盛頓和特拉華州的家，30多年如是，他人生有4年花在坐火車，故亦有外號「美鐵阿祖」（Amtrak Joe）。

拜登的人生，主要圍繞子女和選總統。之前選了兩次總統都失敗，轉眼變了不知是褒是貶的「政壇長青樹」，如果兩名喪母但上天留下來的兒子成功，也是他人生的成功。長子博伊沒有辜負他，當上了特拉華州總檢察長，與當時加州總檢察長的賀錦麗關係很好。不幸地，2015年上天再次召喚，46歲的博伊因腦癌離世。

亨特出身也很好，耶魯大學法律系畢業，當上律師，卻成了家族問題人物。他自己承認，大學時開始偶爾吸食可卡因，婚後染上酒癮，多次進出戒酒戒毒所，仍無法徹底擺脫酒和毒品。他曾加入海軍預備役，數月後被驗出體內有可卡因遭革走。

政治人物和家人沒私隱，他的風流帳被翻出來。哥哥過世後，亨特與嫂子發生感情，離開了結婚22年的妻子，妻子還爆出他揮霍無度，家裏付帳單的錢都不夠。和嫂子交往期間，媒體傳出他是一名女子肚裏骨肉的父親，他最初否認，後來親子鑑定是事實。他和嫂子的關係告終，之後與一名南非女子結識6天後閃婚。

父親是拜登，工作上只是好壞參半而已。亨特曾在一家銀行工作並支高薪，銀行是拜登的選舉贊助人之一。他亦曾在父親朋友協助下，進入克林頓政府商務部，負責電子商貿工作。盡管政府薪水不高，但是他三個女兒被送進華盛頓最昂貴私立學校，學費等等給他帶來壓力，用他自己的話形容，幾乎是過着左手入右手出的日子。不過父親是拜登，錢有門路come。

拜登推動烏克蘭反腐 兒卻捲利益

他後來離開公務員崗位，自立門戶進軍高收入華盛頓游說行業，拜登覺得有問題，叫亨特放棄這門生意。亨特轉而經營對冲基金，不再搞政治游說，但游走於金融、炒賣及政商邊緣，卻遇上官司，公司倒閉。大約10年前，他又和人合組諮詢公司，正是這家公司涉及烏克蘭的轇轕，他在缺乏烏克蘭認知和能源經驗下，獲任命為天然氣公司董事，做了數年，收入甚高。之後，被特朗普「看上了」，名揚全國。

烏克蘭的調查結果說，亨特在公司並無存在貪腐。或許他沒有犯法，但做法有問題。拜登副總統任內推動烏克蘭反腐、能源改革，兒子卻同時與當地公司有利益往來。亨特最終辭去董事職務，並承認自己姓氏增加受聘當董事的機會。

不少政治人物都面對家族成員的腐敗，拜登只是其一，他對外強調自己做的事和亨特無關，兩人互不過問。不過《紐約客》雜誌曾引述亨特承認，在一次短暫對話中，向父親提過在烏克蘭工作，父親說：「我希望你知道你在做甚麼。」亨特答：「我知道的。」無論亨特是否真正知道自己做甚麼，抑或是身不由己的「官二代」，他都是當年車禍上天留下給拜登的兒子。