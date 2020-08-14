黃金終極貨幣 保值功能獨一無二

黃金近期受多項有利因素支持，勢如破竹，創歷史新高後更曾經一舉升穿盎司2,000美元大關，市場對黃金的關注程度變得炙熱。惟作為終極貨幣，黃金最重要的價值是其在資產配置中發揮的獨一無二保值功能，而非短期起伏帶來的投資回報。

「真金白銀」 不受經濟因素驅動

分析一種資產，首先要弄清楚其本質。金、銀普遍被籠統歸納為商品，相對具體的分類會視其為稀有金屬。惟黃金與普通大宗商品有着截然不同的特性。商品價格隨經濟表現起伏，兩者呈現正相關性；黃金則不受經濟因素驅動。

圖一為本世紀至今現貨黃金與彭博商品指數的比較，兩者起點標準化為100。在過去20年7個月內，商品價格累計下跌約四分之一，黃金卻上升接近6倍。

在人類文明社會歷史長河裏，「真金白銀」從來都是歷久不衰的貨幣，中國人更直接把錢稱為金錢。相比下，法定貨幣的購買力，則無一例外持續被蠶食，永遠只有貶值一個方向，甚至連跌至一文不值的例子，亦數不勝數。兩者不同之處，在於法定貨幣能夠無中生有，黃金供應卻受到客觀因素嚴格限制。因此，雖然金、銀與法定貨幣同樣具備貨幣屬性，但筆者把黃金稱為終極貨幣，這個定性為分析黃金走勢提供了一個直觀的概念框架。

投資者對外幣滙率肯定不會感到陌生，那麼，既然黃金是終極貨幣，不妨把金價理解為黃金對其他法定貨幣的滙率。貨幣政策中的數量（貨幣供應）與價格（利率）兩個維度，是影響外幣滙率的主要因素，對金價同樣適用。

在量化寬鬆的年代，法定貨幣供應呈幾何級數上升，兌黃金的「滙率」難免受壓，推升金價。以美國為例，廣義貨幣供應（M2）從本世紀初的4.6萬億美元增加到18.3萬億美元，累計上升3倍。如果這個升幅聽起來不算太過驚人，須知M2是存量，不是流量。換言之，本世紀初的4.6萬億美元是美國從立國開始至當時累積的貨幣供應量。之後，經過所謂百年一遇的金融海嘯導致的經濟大衰退、疫情造成的上世紀40年代以來最嚴重經濟萎縮、以及多年來深陷疲弱增長的常態，法定貨幣供應M2反而暴漲，升幅拋離實體經濟活動，顯示貨幣超發嚴重，黃金豈能不升？

在利率維度上，黃金本身不能生息，常被詬病缺乏吸引力。然而，法定貨幣即使能提供利息回報，但只要利率水平低於通脹預期，實質利率就為負值，意味着持有貨幣需要承受貶值的代價。再者，在長期低息環境下，法定貨幣與黃金的名義「息差」已收窄至可以忽略不計。本世紀初，美國十年期國債孳息高位接近6.8%，近期低位則接近0.5%。債息長期趨勢拾級而下，進一步削弱貨幣對黃金的「滙價」。

激進量寬貨幣實驗 致金價暴漲

以上因素，正是黃金為何能夠長期保值的原因。而今年黃金出現的暴漲，則由於全球央行在非傳統貨幣政策的實驗中泥足深陷，史無前例的激進程度遠超預期，以致幾乎看不到有貨幣政策正常化的一日。疫情下西方所有主要央行同時推行零利率、負利率、無止境無上限購買資產的量化寬鬆、控制孳息曲綫的所謂質化寬鬆等一系列激進政策，好比是電影中科學怪人不計後果進行的瘋狂實驗，把貨幣供應及利率環境推向極端。

在貨幣供應方面，美國M2今年6月按年同比飈升22.9%，是有記錄以來最快增速。在利率方面，目前全球負利率債券總值高達16萬億美元，規模大到與今年中國名義GDP相若。根據金融時報估算，全球債市中超過六成的債券利率回報不足1%。貨幣寬鬆的程度，幾乎每日都在刷新記錄，導致法定貨幣加速貶值，金價自然暴漲。

抵禦通脹避險 保長期升值

就短期表現而言，黃金與其他資產類別一樣，價格受市場預期及現實數據的影響。既然有史以來最快的貨幣供應增速推升金價，同樣道理，如果未來貨幣供應增速意外放緩，金價就有可能轉弱。黃金市場目前炒作氣氛炙熱，投資者更需要釐清上述影響金價因素之間的關係。

誠然，如果單純作為投資資產，黃金優勢並不明顯。雖然金價長期升幅驚人，但同樣難免經歷高低起伏、甚至漫長的沉寂期。黃金真正與別不同之處，是有賴於其終極貨幣的角色，能夠在資產配置中發揮抵禦通脹、避險、以及長期增值的功能。

自從金本位在1971年結束後，金價開始自由浮動，至今已經接近半個世紀，年均複合增長率高達8.4%。黃金好比是一份提供不俗長期回報的保單，值得一直持有。

▲ 黃金年均複合增長率高達8.4%，就像是一份提供不俗長期回報的保單，值得一直持有。（資料圖片）