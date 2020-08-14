食肆減飯菜分量 惜食又健康

中國國家主席習近平近日指示，要打擊食物浪費行為，在內地已有餐飲業協會響應，從分量着手。研究指，減少食物分量除減少食物浪費，更有多種好處。

習打擊浪費食物 餐飲業響應

習近平表示，餐飲業浪費現象讓人觸目驚心，盡管中國糧食生產連年豐收，但仍要對糧食安全有危機意識，疫情更敲響了警鐘。武漢餐飲業協會遂提出多項倡議，包括「N-1點餐模式」，即假設10人聚餐點菜，餐廳會提供9人分量的飯菜，若有需要再添加。

中國的飲宴文化一向是食物浪費的重災區，武漢此舉獲各省同行支持及響應，北京餐飲業協會更倡議提供「半份、半價」，及「小份、適價」服務。

聯合國糧農組織上月曾警告，全球糧食危機已到了不得不正視的地步，各地在疫下皆出現失業率暴增、人們收入下降及糧食價格上升等問題，呼籲各國合作及以創新方法應對。

星熟食街市 推廉價細份套餐

餐飲業直接縮減飯菜的分量，是最直接減少食物浪費的做法，且並非新興做法。新加坡早在2016年已有政府官員倡議當地熟食街市仿效快餐店，為兒童、學生及進食飯量較小的人士，推出價格相對低廉的細份套餐。丹麥早年一項調查發現，上菜的盤子大小縮減9%，已可減少食物浪費逾25%。

餐飲分量縮小，亦未必會影響飲食體驗，美國學者Brian Wansink的研究指，當飯菜分量減少多達2成，人們一般不會察覺到。此外，都市人飯量稍減亦對健康有好處，流行病學早年曾有「法國悖論」（French Paradox）的說法，因法式飲食中的飽和脂肪含量佔比較高，但法國人患冠心病機率遠較美國低，科研期刊《Psychological Science》2003年公布的一項研究顯示，這與當地飲食分量較小有關。

疫下令人更「惜食」，英國慈善團體Hubbub調查發現，當地多達27%人在疫情期間更注重控制進食的分量，逾半表示有減少食物浪費，更有43%表示更享受食物。

港工商業廚餘 10年增逾3倍

本港環保團體地球之友表示，港人丟棄最多的垃圾是廚餘，佔都市固體廢物量三分之一，主要來源是家居，但工商業的廚餘問題卻連年增長，當中一般來自飲宴聚會，在過去10年增幅逾3倍。

傳統粵菜早有按分量決定點餐價格，消委會曾解釋，本地食肆的小菜（約8両食物、足夠4人吃用）一般會以「例牌」計算，再多才會以「大例」（「例牌」分量的1.5倍）、「二例」、「三例」等計算。

餐飲業或可考慮按此類標準，推出更多小分量的選項。消費者疫下更需有惜食意識，勿眼闊肚窄，點餐前先查問飯菜分量。

▲ 消費者要有惜食意識，點餐前可先查問飯菜分量，以免浪費。（資料圖片）