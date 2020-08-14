早前有銀行做調查指出，超過三分之一香港受訪者預計自己半年內被裁員，也有超過三分之一預料自己會被減薪，我相信這可能有重疊的部分。但即使如此，香港上班族預料自己遭遇裁員減薪的比例仍相當高。

香港上個月公布的4月至6月失業率為6.2%，破了15年來的最高紀錄，但我認為仍未見頂。

本來政府的保就業計劃已經能發揮一定的作用，加上派了1萬元，消費市道應該會稍為復甦，企業有望能撑下去。但7月初開始的第三波疫情，比起過去兩波疫情更嚴峻，令很多企業都失去預算。在限聚令下，不少行業都要暫時關門，消費市場也接近冰封。

如果這一波疫情未能在8月份受控的話，相信很多企業連第二期保就業計劃也不用申請，提早關門算了。

政府的防疫抗疫基金，主要基調就是保就業，但最能保就業的，其實就是做好防疫工作。

如果新增確診能清零，市民便可以放心出街上班，學生亦能如常復課；即使經濟未能一下子恢復，但至少能保住元氣，願意和有能力捱下去的僱主也較多，最終也能保住更多職位。

政府仍未公布全民檢測的細節，希望能快些落實，並在加大檢測後能有效控制疫情，不然未來數星期會是新的一輪裁員潮。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》