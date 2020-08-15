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【交投多】荃灣海之戀 現約70個放盤 1房叫價$780萬起

置業家居 2020/08/15

分享：

【直擊部分半新盤最新市況】於去年入伙的荃灣海之戀，自額外印花稅（SSD）「鬆綁期」過後交投持續活躍，上月全月錄9宗買賣成交，是港鐵荃灣西站一帶成交最多的屋苑。

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，9宗成

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欄名 : 封面故事

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