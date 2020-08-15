【多投資者】紅磡環海‧東岸 升幅輕微 開放式$418萬入場

【直擊部分半新盤最新市況】納米單位銀碼較細，流通率高，向來較受投資者歡迎，因此不少有意入市的買家會在這類物業尋覓平盤。中原高級分行經理葉文浩指，近期紅磡環海‧東岸不少成交貼近當年一手價錢，部分只相差3

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