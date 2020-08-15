【凶宅】馬鞍山薈朗 事故單位有折讓 現約10個放盤

【直擊部分半新盤最新市況】提到「凶宅」總會讓人心慌慌，不過，由於這類單位一般會較便宜，疫市下這類事故或事故同層單位再受追捧。馬鞍山薈朗樓齡只有約3年，惟已發生數宗命案。美聯首席高級營業經理黃家樂指，項

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