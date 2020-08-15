【銀主盤】北角柏蔚山 持貨2年餘 業主蝕逾$700萬離場

【直擊部分半新盤最新市況】疫情影響樓市，8月市場出現多個銀主盤，不少業主需要蝕讓離場，意味不少買家可以趁機執平貨。有內地炒家早前在香港大舉掃貨，近月財困蝕讓多個單位，其中何文田皓畋5座低層B室，實用面

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