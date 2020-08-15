【呼吸Plan】屯門滿名山 低於買入價放盤 3房叫價$1,050萬

【直擊部分半新盤最新市況】早年有不少新盤提供俗稱「呼吸Plan」的按揭計劃，意指買家只要「有呼吸」，毋須通過壓力測試或提交入息證明，發展商都會批出高成數一按及二按貸款優惠。不過，計劃於「供息蜜月期」後

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