【賺幅大】將軍澳SAVANNAH 1房升幅可觀 業主賺價近7成

【直擊部分半新盤最新市況】將軍澳近5年有多個新盤入伙，為區內帶來大量新供應，例如SAVANNAH、海翩匯、藍塘傲及MONTEREY等等，其中SAVANNAH近期不少成交賺幅可觀，美聯區域聯席董事萬育民

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