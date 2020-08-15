【賺幅大】將軍澳SAVANNAH 1房升幅可觀 業主賺價近7成 置業家居 2020/08/15 分享： 【直擊部分半新盤最新市況】將軍澳近5年有多個新盤入伙，為區內帶來大量新供應，例如SAVANNAH、海翩匯、藍塘傲及MONTEREY等等，其中SAVANNAH近期不少成交賺幅可觀，美聯區域聯席董事萬育民 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 半新盤劈價、蝕讓潮 執筍盤好時機？ 今日 半新盤劈價、蝕讓潮 執筍盤好時機？ 【升價少】元朗Grand YOHO 部分放盤與一手價相若 今日 【升價少】元朗Grand YOHO 部分放盤與一手價相若 【交投多】荃灣海之戀 現約70個放盤 1房叫價$780萬起 今日 【交投多】荃灣海之戀 現約70個放盤 1房叫價$780萬起 【多投資者】紅磡環海‧東岸 升幅輕微 開放式$418萬入場 今日 【多投資者】紅磡環海‧東岸 升幅輕微 開放式$418萬入場 【凶宅】馬鞍山薈朗 事故單位有折讓 現約10個放盤 今日 【凶宅】馬鞍山薈朗 事故單位有折讓 現約10個放盤 最新專欄文章 更多 半新盤劈價、蝕讓潮 執筍盤好時機？ 今日 半新盤劈價、蝕讓潮 執筍盤好時機？ 【呼吸Plan】屯門滿名山 低於買入價放盤 3房叫價$1,050萬 今日 【呼吸Plan】屯門滿名山 低於買入價放盤 3房叫價$1,050萬 【銀主盤】北角柏蔚山 持貨2年餘 業主蝕逾$700萬離場 今日 【銀主盤】北角柏蔚山 持貨2年餘 業主蝕逾$700萬離場 【凶宅】馬鞍山薈朗 事故單位有折讓 現約10個放盤 今日 【凶宅】馬鞍山薈朗 事故單位有折讓 現約10個放盤 【多投資者】紅磡環海‧東岸 升幅輕微 開放式$418萬入場 今日 【多投資者】紅磡環海‧東岸 升幅輕微 開放式$418萬入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入