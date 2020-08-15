半新盤劈價、蝕讓潮 執筍盤好時機？

疫情持續，加上環球經濟不明朗，有業主睇淡後市而劈價沽貨，市場續現低價甚至蝕讓成交，有意入市的用家如何趁機在市場執筍盤？

根據差餉物業估價署最新數據顯示，今年6月份私人住宅售價指數報386.1點，較

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