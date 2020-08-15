整體施工質素不錯 僅少許瑕疵需執修【獲88分】 置業家居 2020/08/15 分享： 記者日前隨同銀進工程及測試有限公司驗樓師劉少雄（Leo）驗收低層J室、實用面積297平方呎的1房單位。這個單位獲88分，是次驗收的單位施工問題不大，而Leo亦提出數個單位設計上可以改善的地方。 剛踏進單 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 翠鳴臺 貫徹「實而不華」風格 會所備基本康樂設施 今日 翠鳴臺 貫徹「實而不華」風格 會所備基本康樂設施 最新專欄文章 更多 商場上蓋屋苑受捧 屯門開放式新樓 月租$8,000有找 今日 商場上蓋屋苑受捧 屯門開放式新樓 月租$8,000有找 翠鳴臺 貫徹「實而不華」風格 會所備基本康樂設施 今日 翠鳴臺 貫徹「實而不華」風格 會所備基本康樂設施 Club Regency Grand 引入共享空間概念 2020/08/08 Club Regency Grand 引入共享空間概念 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 2020/08/08 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 2020/08/08 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入