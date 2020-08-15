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本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

整體施工質素不錯 僅少許瑕疵需執修【獲88分】

置業家居 2020/08/15

分享：

記者日前隨同銀進工程及測試有限公司驗樓師劉少雄（Leo）驗收低層J室、實用面積297平方呎的1房單位。這個單位獲88分，是次驗收的單位施工問題不大，而Leo亦提出數個單位設計上可以改善的地方。

剛踏進單

...

欄名 : 樓市熱話

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