整體施工質素不錯 僅少許瑕疵需執修【獲88分】

記者日前隨同銀進工程及測試有限公司驗樓師劉少雄（Leo）驗收低層J室、實用面積297平方呎的1房單位。這個單位獲88分，是次驗收的單位施工問題不大，而Leo亦提出數個單位設計上可以改善的地方。

剛踏進單

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