翠鳴臺 貫徹「實而不華」風格 會所備基本康樂設施

房協資助出售房屋項目翠鳴臺單幢式發展，提供290個住宅單位，每個交樓標準單位與一般私樓交樓標準相若。而房協亦貫徹「實而不華」的風格，屋苑的會所備有基本的室內康樂設施。

屯門翠鳴臺為房協旗下的資助出售房屋

...