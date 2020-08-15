翠鳴臺 貫徹「實而不華」風格 會所備基本康樂設施 置業家居 2020/08/15 分享： 房協資助出售房屋項目翠鳴臺單幢式發展，提供290個住宅單位，每個交樓標準單位與一般私樓交樓標準相若。而房協亦貫徹「實而不華」的風格，屋苑的會所備有基本的室內康樂設施。 屯門翠鳴臺為房協旗下的資助出售房屋 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 整體施工質素不錯 僅少許瑕疵需執修【獲88分】 今日 整體施工質素不錯 僅少許瑕疵需執修【獲88分】 最新專欄文章 更多 商場上蓋屋苑受捧 屯門開放式新樓 月租$8,000有找 今日 商場上蓋屋苑受捧 屯門開放式新樓 月租$8,000有找 整體施工質素不錯 僅少許瑕疵需執修【獲88分】 今日 整體施工質素不錯 僅少許瑕疵需執修【獲88分】 Club Regency Grand 引入共享空間概念 2020/08/08 Club Regency Grand 引入共享空間概念 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 2020/08/08 交樓瑕疵少 12項工種獲滿分【獲97分】 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 2020/08/08 御半山鄰近輕鐵受歡迎 逾百租盤 1房叫租$1萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入