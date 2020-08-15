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翠鳴臺 貫徹「實而不華」風格 會所備基本康樂設施

置業家居 2020/08/15

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房協資助出售房屋項目翠鳴臺單幢式發展，提供290個住宅單位，每個交樓標準單位與一般私樓交樓標準相若。而房協亦貫徹「實而不華」的風格，屋苑的會所備有基本的室內康樂設施。

屯門翠鳴臺為房協旗下的資助出售房屋

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欄名 : 樓市熱話

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