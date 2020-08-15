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CCL連跌3周 累降0.66% 報180.57點

置業家居 2020/08/15

分享：

中原城市領先指數CCL報180.57點（根據2020年8月3日至8月9日簽訂正式買賣合約，2020年7月20日至7月26日簽臨時買賣合約計算），按周跌0.09%，連跌3周共0.66%。

四區樓價方面，出

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