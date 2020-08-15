九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅

【屋苑前身】位於荔枝角寶輪街1號的豪宅曼克頓山，前身原為九巴荔枝角車廠。車廠早於上世紀60年代開始營運，主要負責巴士的保養和維修，但隨着九巴車隊發展迅速，舊車廠的容量開始不足夠應付車量。待荔枝角新車廠

...