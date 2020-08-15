景觀：前排面向東南望維港 後排望荔枝角市景

曼克頓山的單位景觀開揚，主要分為望海景及望市景兩種，其中前排面向東南的單位，即第1、2座的A及B室，3、5及6座的A、B、G及H室，均可享維港景致，至於後排面

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