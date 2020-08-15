曼克頓山由5座物業組成（不設第4座），提供1,115伙，每戶均設有露台，分層戶實用面積496至1,851平方呎，間隔由2房至4房（連雙套房）及儲物室連廁。其中1及2座為1層2伙設計，3、5及6座則為1

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