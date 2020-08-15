曼克頓山屋則大觀園 置業家居 2020/08/15 分享： 曼克頓山由5座物業組成（不設第4座），提供1,115伙，每戶均設有露台，分層戶實用面積496至1,851平方呎，間隔由2房至4房（連雙套房）及儲物室連廁。其中1及2座為1層2伙設計，3、5及6座則為1 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（一） 相關文章 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 今日 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 今日 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 2房：佔供應逾五成 望市景為主 今日 2房：佔供應逾五成 望市景為主 3房：部分套房設弧形落地窗 今日 3房：部分套房設弧形落地窗 最新專欄文章 更多 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 今日 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 今日 4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 3房：部分套房設弧形落地窗 今日 3房：部分套房設弧形落地窗 2房：佔供應逾五成 望市景為主 今日 2房：佔供應逾五成 望市景為主 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入