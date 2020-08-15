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2房：佔供應逾五成 望市景為主

置業家居 2020/08/15

分享：

曼克頓山主打2房戶，佔總供應逾五成，分布於3、5及6座的C、D、E、F及H室，實用面積由496至607平方呎。至於景觀方面，因2房戶主要位於後排，景觀以市景為主，其中3、5及6座D至F室，可望荔枝角一

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（一）

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