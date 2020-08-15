2房：佔供應逾五成 望市景為主 置業家居 2020/08/15 分享： 曼克頓山主打2房戶，佔總供應逾五成，分布於3、5及6座的C、D、E、F及H室，實用面積由496至607平方呎。至於景觀方面，因2房戶主要位於後排，景觀以市景為主，其中3、5及6座D至F室，可望荔枝角一 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（一） 相關文章 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 今日 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 今日 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山屋則大觀園 今日 曼克頓山屋則大觀園 3房：部分套房設弧形落地窗 今日 3房：部分套房設弧形落地窗 最新專欄文章 更多 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 今日 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 今日 4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 3房：部分套房設弧形落地窗 今日 3房：部分套房設弧形落地窗 曼克頓山屋則大觀園 今日 曼克頓山屋則大觀園 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入