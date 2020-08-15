2房：佔供應逾五成 望市景為主

曼克頓山主打2房戶，佔總供應逾五成，分布於3、5及6座的C、D、E、F及H室，實用面積由496至607平方呎。至於景觀方面，因2房戶主要位於後排，景觀以市景為主，其中3、5及6座D至F室，可望荔枝角一

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