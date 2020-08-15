3房：部分套房設弧形落地窗 置業家居 2020/08/15 分享： 曼克頓山的3房戶，比例佔約三成，可細分為淨3房，以及3房（連套房）及儲物室連廁2種，其中淨3房分布於3、5及6座的G室，實用面積由674至676平方呎，大廳亦採長方形間隔，實用四正。 至於3房（連套房） ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（一） 相關文章 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 今日 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 今日 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山屋則大觀園 今日 曼克頓山屋則大觀園 2房：佔供應逾五成 望市景為主 今日 2房：佔供應逾五成 望市景為主 最新專欄文章 更多 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 今日 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 今日 4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 2房：佔供應逾五成 望市景為主 今日 2房：佔供應逾五成 望市景為主 曼克頓山屋則大觀園 今日 曼克頓山屋則大觀園 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入