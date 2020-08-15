3房：部分套房設弧形落地窗

曼克頓山的3房戶，比例佔約三成，可細分為淨3房，以及3房（連套房）及儲物室連廁2種，其中淨3房分布於3、5及6座的G室，實用面積由674至676平方呎，大廳亦採長方形間隔，實用四正。

至於3房（連套房）

...