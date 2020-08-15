4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 置業家居 2020/08/15 分享： 曼克頓山設有4房戶，佔總供應約一成，分布於1及2座的A及B室，實用面積1,326至1,851平方呎，為同區罕有實用面積逾千平方呎的大戶。 至於4房戶所位處的1及2座，為一層2伙設計，住客可擁有更高的私隱 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（一） 相關文章 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 今日 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 今日 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山屋則大觀園 今日 曼克頓山屋則大觀園 2房：佔供應逾五成 望市景為主 今日 2房：佔供應逾五成 望市景為主 最新專欄文章 更多 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 今日 曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 3房：部分套房設弧形落地窗 今日 3房：部分套房設弧形落地窗 2房：佔供應逾五成 望市景為主 今日 2房：佔供應逾五成 望市景為主 曼克頓山屋則大觀園 今日 曼克頓山屋則大觀園 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入