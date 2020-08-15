4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有

曼克頓山設有4房戶，佔總供應約一成，分布於1及2座的A及B室，實用面積1,326至1,851平方呎，為同區罕有實用面積逾千平方呎的大戶。

至於4房戶所位處的1及2座，為一層2伙設計，住客可擁有更高的私隱

...