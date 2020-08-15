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本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有

置業家居 2020/08/15

分享：

曼克頓山設有4房戶，佔總供應約一成，分布於1及2座的A及B室，實用面積1,326至1,851平方呎，為同區罕有實用面積逾千平方呎的大戶。

至於4房戶所位處的1及2座，為一層2伙設計，住客可擁有更高的私隱

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（一）

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