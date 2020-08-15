曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場

曼克頓山屬荔枝角區樓齡最新屋苑，配套設施完善，屋苑車位比例偏高，達1比2.6，備受買家追捧。曼克頓山主打2房戶，佔項目總數逾五成，入場費$1,050萬起，可購538平方呎單位。

曼克頓山位處荔枝角寶輪街

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