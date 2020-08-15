曼克頓山 雙子會所設施齊 主打2房 $1,050萬入場 置業家居 2020/08/15 分享： 曼克頓山屬荔枝角區樓齡最新屋苑，配套設施完善，屋苑車位比例偏高，達1比2.6，備受買家追捧。曼克頓山主打2房戶，佔項目總數逾五成，入場費$1,050萬起，可購538平方呎單位。 曼克頓山位處荔枝角寶輪街 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（一） 相關文章 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 今日 九巴荔枝角車廠 02年停用改建豪宅 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山屋則大觀園 今日 曼克頓山屋則大觀園 2房：佔供應逾五成 望市景為主 今日 2房：佔供應逾五成 望市景為主 3房：部分套房設弧形落地窗 今日 3房：部分套房設弧形落地窗 最新專欄文章 更多 4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 今日 4房：實用1,326至1,851呎 同區罕有 3房：部分套房設弧形落地窗 今日 3房：部分套房設弧形落地窗 2房：佔供應逾五成 望市景為主 今日 2房：佔供應逾五成 望市景為主 曼克頓山屋則大觀園 今日 曼克頓山屋則大觀園 曼克頓山屋苑解構 今日 曼克頓山屋苑解構 曼克頓山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入