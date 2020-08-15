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本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起

置業家居 2020/08/15

分享：

珠海雅居樂國際花園，坐落於唐家灣鎮上，以複式大戶為賣點，而其中空客廳6米高樓底設計，更為同區罕有，現加推200個複式及分層單位，首期由￥60萬起。

位處唐家灣高新科技創新區的珠海雅居樂國際花園，整個項目

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欄名 : 國內置業

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