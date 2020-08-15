雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 置業家居 2020/08/15 分享： 珠海雅居樂國際花園，坐落於唐家灣鎮上，以複式大戶為賣點，而其中空客廳6米高樓底設計，更為同區罕有，現加推200個複式及分層單位，首期由￥60萬起。 位處唐家灣高新科技創新區的珠海雅居樂國際花園，整個項目 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 2020/08/08 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 2020/08/01 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 2020/07/25 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 2020/07/18 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 2020/07/11 碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 港珠澳大橋 珠海 瑜伽 泳池 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入