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本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場

置業家居 2020/08/15

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英國政府早前宣布放寬印花稅，加速港人入手英國樓的步伐。英國伯明翰項目The Axium位於市中心核心地段，是投資自住熱門地。項目早前於本港舉行物業展銷會，由利安環球物業為全球獨家代理。

The

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欄名 : 海外置業

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