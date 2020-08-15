The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場 置業家居 2020/08/15 分享： 英國政府早前宣布放寬印花稅，加速港人入手英國樓的步伐。英國伯明翰項目The Axium位於市中心核心地段，是投資自住熱門地。項目早前於本港舉行物業展銷會，由利安環球物業為全球獨家代理。 The ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區 2020/08/08 Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區 South Beach Residences 比鄰甲廈 租務潛力佳 頂層4房戶壓軸登場 2020/08/01 South Beach Residences 比鄰甲廈 租務潛力佳 頂層4房戶壓軸登場 綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起 2020/07/25 綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起 One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起 2020/07/18 One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起 Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 2020/07/11 Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 伯明翰 英國 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入