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本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

推介2：日本BRUNO 推Snoopy特別版三文治機

置業家居 2020/08/15

分享：

2020年是花生漫畫（PEANUTS）面世70周的大日子，相信各位粉絲們已經提早慶祝了。有見及此，日本家電品牌BRUNO首度聯乘PEANUTS推出別注版雙片三文治機，從機身外殼至所有活動式烤盤，均印有

...

欄名 : 家居頭條

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