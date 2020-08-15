推介2：日本BRUNO 推Snoopy特別版三文治機

2020年是花生漫畫（PEANUTS）面世70周的大日子，相信各位粉絲們已經提早慶祝了。有見及此，日本家電品牌BRUNO首度聯乘PEANUTS推出別注版雙片三文治機，從機身外殼至所有活動式烤盤，均印有

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