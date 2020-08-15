推介3：意大利Balzano 去核攪拌機可延緩氧化

意大利Yoga Blender以低速循環轉動（摩打轉速為7,000轉），有效減低轉動時產生的高溫，從而保存蔬菜、水果以至堅果的纖維及營養價值，延緩氧化過程。據知，它尤其適合處理紅石榴、蘋果及提子等有核

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