別注家電 打造健與美生活

近月，各大品牌紛紛推出全新家電，為抗疫在家的你打氣！今期率先介紹德國Miele首部無綫吸塵機Triflex HX1，一機三用性價比更高。壓軸介紹日本BRUNO為慶祝花生漫畫（PEANUTS）面世70周

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