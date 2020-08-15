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西環漫遊熱點

副刊版 2020/08/15

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1. 西環七臺

被稱為西環七臺，並以詩人李白命名，因山市街斜路一帶為行人路，沒有車通行，青蓮台更是香港唯一拜祭魯班的廟宇所在地，與旁邊的廣悅堂公所，同被列為香港一級歷史建築。留意附近有不少民居，不要喧嘩

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欄名 : 本地遊

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