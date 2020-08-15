西環漫遊熱點 副刊版 2020/08/15 分享： 1. 西環七臺 被稱為西環七臺，並以詩人李白命名，因山市街斜路一帶為行人路，沒有車通行，青蓮台更是香港唯一拜祭魯班的廟宇所在地，與旁邊的廣悅堂公所，同被列為香港一級歷史建築。留意附近有不少民居，不要喧嘩 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 疫情下本地導賞團收入跌9成 變網上虛擬遊贏口碑 今日 疫情下本地導賞團收入跌9成 變網上虛擬遊贏口碑 最新專欄文章 更多 疫情下本地導賞團收入跌9成 變網上虛擬遊贏口碑 今日 疫情下本地導賞團收入跌9成 變網上虛擬遊贏口碑 記錄老店人情味 舊舖達人帶路遊土瓜灣 2020/08/14 記錄老店人情味 舊舖達人帶路遊土瓜灣 達人自資出版行山雜誌 成立山野偵查小隊守護郊野 2020/08/08 達人自資出版行山雜誌 成立山野偵查小隊守護郊野 80後女生鏡頭記錄老店故事 重現香港被遺忘之美 2020/08/07 80後女生鏡頭記錄老店故事 重現香港被遺忘之美 推介舊式糧油酒舖 2020/08/07 推介舊式糧油酒舖 疫情 新冠肺炎 香港 5G 限聚令 攝影 狗 Zoom 導遊 西環 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入