要微信還是要iPhone的兩難，繼續在內地發酵。有朋友看了我的觀察，說大部分內地蘋果手機用家會放棄iPhone，選擇微信這結論不無異議。

也不知是講笑還是認真，看到的回覆是：當然乘機放棄微信了，它佔了我生活中太多時間。太好了，終於可不回覆微信了。最後一條微信帖也想好了：要是我沒回覆你信息，那是因為我用蘋果了。又或者最絕的：老闆不用微信，我就不用。

也有人說，微信不在蘋果手機上用而已，也可以用電腦版啊！話是這樣說，可是當前移動手機上網生活已那麼普及，根本很難做到只回到電腦上才查微信。於是，又想繼續用iPhone，又想在手機中隨時用微信的用家，就想出另一方案，相信會大大增加廉價手機的銷量，那也意味，之前說的封殺iPhone的得益者是華為這個判斷未必成立。怎麼說？

那就是隨身添多一部廉價輕巧小手機，專用來收發微信。想來不是不可能，事實上，現在備兩部手機的人也常見。用慣蘋果手機的人，完全不用蘋果系統，生活習慣可能影響太大了，倒不如再買部較平價的，只限來用微信，也不用另外申請多個手機號碼，直接用蘋果手機自帶的熱點網絡分享功能就可。

那就不用一定要個高配置手機了，而只需一個千元上下的小手機。那麼說，反而會激發起另一個微信專用手機市場也說不定。這個才是雙贏啊！蘋果手機業務不減，又多了個新的內地牌子手機新市場需求。事實上，若把功能集中，不開發複雜的如鏡頭功能，價錢可以平至幾百元。想來是個產品研發商機：專門用來上微信和打手遊的小手機，聽落簡直是騰訊該發展的新業務：微信手機。