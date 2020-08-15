電動移動工具多元化 港宜把握創科商機

近年電動可移動工具（電動滑板車、電動平衡車、電動輔助單車等）發展愈趨多元化，他們不但款式多，效能更日趨完善，設計亮麗之餘，續航力亦十分實用。可惜現時這些工具在香港仍未獲法例認可和規管，市民使用時甚至有被檢控的風險。

電動滑板車等 宜立法減風險

據筆者了解，過去多宗涉及電動可移動工具的意外，都並非發生在路面上，而是由於充電發生短路起火或更換不合標準的電池。至於道路上的意外，大多數的個案都出現在不合適的路面上，如行人路、行車路等。筆者認為港府可透過訂立法規，降低所有道路使用者的風險。

以新加坡政府為例，它致力推動構建「少車城市」，制定適用於電動可移動工具的規管框架，與傳統車輛作區分，包括擁有人登記制度，訂定產品規格，強制電動滑板車使用者須考試，並將最低使用年齡定於16歲。

現時新加坡市民在單車徑使用電動滑板車的速度上限，是時速25公里，並禁止在行人道上使用。電動單車則可使用行車路。除了交通及環保等社會裨益，筆者更想指出這些新世代產物，能帶給香港創科界無限商機！

配合屯馬單車網 利交通環保

港府正推展「新界單車徑網絡」，最近更宣布將於九月份開通由馬鞍山至屯門全長60公里的路段。以上述新加坡的例子來看，香港這項單車徑網絡工程，不就能成就電動可移動工具的普及嗎？當這類產品的需求增加，自然便能吸引商家投入開發和競爭，提升產品水平。

讀者可能會覺得，即便是這樣，也只會惠及國內的生產商。實情是，香港創科界已有好幾項產品在歐美市場成功打響名堂。筆者親身體驗過的包括：在行駛時有沖浪動感的電動單輪滑板車；也有一個能安裝至一般越野單車的高智能馬達，使越野單車在馳騁崎嶇山路時如履平地。這些都充分展現了香港創科界的創意。

深圳供應鏈作後盾 助港拓優勢

作為本地創科界一分子，筆者冀望港府積極優化法規，作為培植香港具潛質創科公司的養料。另一方面，香港有深圳這個世界上首屈一指的供應鏈作後盾。在世界上實難以找到另一處地方，像香港一樣，可快速方便地將創科意念進行測試和商品化。

如果香港能把握電動可移動工具這個市場的發展潛力，絕對不難催生多幾頭獨角獸。

▲ 如果香港能把握電動可移動工具這個市場的發展潛力，不難催生多幾頭獨角獸。（資料圖片）