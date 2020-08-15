恒指換馬全局謀劃 捍衞港金融中心

恒指公司季檢後，昨宣布將阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 和藥明生物 （02269） 納入恒指，落實年初諮詢，正式擁抱新經濟。恒指公司同時宣布在未來6個月，作全面檢討，以保持指數的市場代表性。香港的國際金融中心地位亦正面對前所未有的挑戰，政府應作全面準備，力保金融中心地位。

糾側重金融弊病 追趕數碼經濟

一如外界預期，阿里成功染藍，最意外的是美團 （03690） 大熱倒灶，反而小米和藥明生物卻可晉身成藍籌新貴，而藥明生物更成為首隻加入恒指的生物科技公司。

3隻新經濟股齊齊躋身藍籌行列，是因應之前引入同股不同權企業和第二上市公司改革後的檢討，落實相關措施。此舉最大好處是糾正過往股市側重傳統企業的弊病，在調整前，金融股佔恒指權重49%，地產股佔10%，新經濟股僅騰訊 （00700） 一隻（權重近11.5%）。隨着阿里等3股染藍，令新經濟股佔恒指的總權重增至19.3%，港股變得更多元。

阿里躋身藍籌，對其他準備上市的科網股或在美上市的中概股起示範作用，吸引它們來港上市，令恒指跟隨環球數碼經濟發展的趨勢，增加港股深廣度，指數基金要增持3隻藍籌新經濟股比重，相關股份料受追捧，令港股交投大增。

恒指公司同時宣布，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，恒指成分股的組成進行全面檢討，涵蓋如何組合及挑選成分股、成分股數目、權重、行業及地域分布等，確保恒指繼續成為港股最具代表性及重要指標。

港股未來最大風險是中美角力加劇，美國總統特朗普繼點名香港不再是一個成功交易所後，又指香港國際金融中心「玩完」，勢令香港成為中美金融戰的主戰場，尤其隨着大批中概股來港第二上市，豈容香港得益，故特朗普已開始針對中資企業，封殺騰訊旗下微信，令騰訊股價上周五曾一度應聲急挫10%。現在有多3隻科網股躋身恒指成分股，令中美角力直接導入港股，增加港股波動。

港成中美戰場 速檢討未來定位

面對華府用行政命令限制中資科網企業務，針對措施料陸續有來。在港上市的科網企面對的不僅是業務盈虧，還捲入政治市，很容易激起市場不理性情緒，加劇股市波動。當局應盡早加強風險管理，要求企業充分披露，減低市場不必要疑慮。若港股能透過市場機制，成功應對美國種種無理打壓，而仍能保持順暢運作，凸顯香港市場的韌性和成熟，便能化危為機，進一步壯大本港國際金融中心地位。

香港國際金融中心被針對，未來角色可能會出現變化，如何應對及作出新定位，港府、港交所和金發局，應盡快就此作出檢討。未來不但要就恒指成分股選股準則、港股結構性問題作出檢討，更要為本港股市長遠發展擬定一套更全面方向，方能有效應對新挑戰。

責任編輯：楊雨