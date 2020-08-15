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美逐中概股送「叉燒」？ 港須防難下嚥

評．析．天下版 2020/08/15

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美國上市中概股面對打擊接踵而來，繼華府上周建議立法迫令不符美國審計監管要求的中概股退市後，最新爆出美國證監會介入調查重磅中概股愛奇藝（美：IQIYI），將中概股危機推向新台階。

受美證監主動調查消息重擊

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

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