美逐中概股送「叉燒」？ 港須防難下嚥 評．析．天下版 2020/08/15 分享： 美國上市中概股面對打擊接踵而來，繼華府上周建議立法迫令不符美國審計監管要求的中概股退市後，最新爆出美國證監會介入調查重磅中概股愛奇藝（美：IQIYI），將中概股危機推向新台階。 受美證監主動調查消息重擊 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 科技戰硝煙四起 騰訊難言安寢 2020/08/14 科技戰硝煙四起 騰訊難言安寢 交易講場 - 美債息升 為何震動金價科技股？ 2020/08/13 美債息升 為何震動金價科技股？ 交易講場 - 500強中企超美？ 勿放錯重點 2020/08/12 500強中企超美？ 勿放錯重點 交易講場 - 美國制裁進擊 金融機構高危 2020/08/11 美國制裁進擊 金融機構高危 交易講場 - 美大選特料打「中國牌」 恐股市波動 2020/08/10 美大選特料打「中國牌」 恐股市波動 金融 香港交易所（00388） 愛奇藝（美：IQ） 百度（美：BIDU） 瑞幸咖啡（美：LK） 中國 美國 特朗普 美元 銀行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入