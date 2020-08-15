愈幼移民來港 投票愈接近本地出生者

根據社教化（socialization）理論，一個人的價值觀深受年幼成長環境影響，故此，相對於移居年期長短，移居時年齡的大小，對內地出生選民的政治態度和投票行為應有較大影響。由於年輕來港定居的內地出生者大多自幼年時期已在香港成長，所接受的社教化相對較接近香港出生者，因而其價值觀也比較相似，而成年才來港人士在內地成長，故此價值觀較受內地環境影響，明顯與香港出生者不同。

成年移居者 傾向自認建制派

根據香港亞太研究所2016年的立法會選舉調查，內地出生的選民大都在孩童或青少年時期移居香港，在10歲及以下（簡稱幼年）來港者佔29.0%，在11至20歲（簡稱青少年）時來港者有31.7%，而在21歲及以上（簡稱成年）時來港者只有39.3%。幼年移居者具大專學歷的比例（47.4%），顯著高於青少年和成年移居者（各佔16.8%和13.8%），而學歷是決定選民投票選擇的因素。

在政治定位方面，移居時年齡愈大者，與香港出生者的差距愈大。首先，成年移居者明顯較傾向自認建制派，比例高達32.4%，青少年移居者的比例較低，有18.9%，而幼年移居者和香港出生者的比例只有16.7%和12.3%。

幼年移居者 傾向自認民主派

其次，幼年移居者較傾向自認民主派，比例有32.4%，與香港出生者（32.6%）不相伯仲，青少年移居者的比例較低，有28.3%，而成年移居者的比例只有21.3%。

其三，只有很少數成年移居者自認本土派，比例僅2.1%，青少年移居者的比例稍高，有4.7%，幼年移居者的比例則與香港出生者相當接近，都是明顯較高，各有10.5%和12.3%。

在投票選擇方面，於地方選區，與香港出生者相比，成年移居者較傾向投票給建制派，較少投票給泛民主派和本土派（比例依次是55.2%、24.1%和3.8%），而幼年移居者（33.2%、37.6%和17.1%）和青少年移居者（37.2%、33.2%和9.0%）與香港出生者（27.2%、35.1%和21.0%）的差異明顯較小。

於區議會（第二）功能界別，同樣與香港出生者相比，成年移居者投票給建制派王國興名單的比例較高，投票給泛民主派鄺俊宇名單和梁耀忠名單的比例較少（依次是18.4%、9.8%和3.5%），而幼年移居者（4.9%、22.0%和11.5%）和青少年移居者（9.6%、14.8%和11.0%）與香港出生者（5.4%、25.6%和16.0%）差異亦相對較小。

在進行對數迴歸分析控制其他社經背景的影響後，發現在地方選區和區議會（第二）功能界別，成年來港的內地出生選民，與香港出生者對泛民主派和本土派之間的投票選擇，沒有顯著差異，但成年移居者較香港出生者傾向投票給建制派候選人。

單程證優先處理幼童來港 利社會

不同移居年齡的內地出生選民的社經背景以至政治態度，都存在一定程度的差異，部分更與香港出生選民的分別不大，愈年輕來港定居的內地出生選民，在投票選擇上，愈接近香港出生的選民。

從愈年幼移居香港，價值觀念愈接近本地社會的角度看，單程證制度優先處理港人年幼孩子來港，的確可減少社會摩擦，但與此同時，持單程證來港的港人配偶，以及近年透過輸入內地人才和非本地畢業生留港／回港就業安排等計劃來港的人士，均是成年移民，這又難免別生枝節，值得注意。

（系列之六）

▲ 愈年輕來港定居的內地出生選民，在投票選擇上，愈接近香港出生的選民。（資料圖片）