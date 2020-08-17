副總統官邸迎新主？ 賀錦麗只是過客

如果拜登當選總統，副手賀錦麗就會入住副總統官邸；如果特朗普連任，彭斯就繼續住不需搬走。如果問大家，美國總統官邸在哪，答案都會是白宮；如果問美國副總統住哪兒，有人會說按道理，為了方便商議國事，副總統也該住白宮，有人則遲疑答不出。

副總統官邸 竟在海軍天文台

華盛頓有一個美國海軍天文台（US Naval Observatory），副總統官邸就在裏面，地址是天文台環路一號（One Observatory Circle），和白宮同在華盛頓西北區，相距半小時車程內。大院內有一幢兩層加上閣樓，100多年前流行的英式安妮女王風格建築，有10多個房及浴室，總面積約850平方米，相比白宮的5,000多平方米，氣派小許多，基本上是副總統一家起居用，不像白宮除了總統一家人住，還用來辦公、接待賓客和舉辦各種活動。

1790年建都華盛頓以來，副總統並非都住在這裏，而是住在自己家中或租屋住，而這間屋的住客包括天文台長及海軍高層。直至1974年，國會決定為副總統提供專用房屋，除因為副總統的工作愈來愈多，也有支出和安全理由。以尼克遜時期的福特為例，他當副總統後，弗吉尼亞州的家居馬上要安裝防彈玻璃和特殊警報系統，開支甚大，如此安排比固定副總統官邸的日常支出高。至於將官邸選在海軍天文台，除了方便及私隱度高，部分亦因為華盛頓夜空愈來愈光，不便於天文觀察，天文台部分設施搬走了。

都說滄海桑田，世事多變。1974年，當時的副總統福特本該是這座官邸第一位住客。突然間，水門事件迫使尼克遜於當年8月辭職，福特繼任總統，直接住進了白宮。實際上第一個住進海軍天文台官邸的副總統，是蒙代爾，在1977年入住，之後的住客包括老布殊、戈爾等。從憲法角度，美國設立副總統一職，是為應付總統突然逝世、或健康原因、或被罷免不能繼續當總統。

副總統沒有如總統的行政權力，除出席禮節性儀式，最重要就是兼任參議院議長，但沒投票權，除非正反票數相同時，他有權投出關鍵一票。副總統年收入是總統一半略多，和眾議院議長、最高法院首席大法官相若水平。總統現在年薪大約40萬美元，副總統23萬美元。

拜登在總統競選中，強調自己是最窮參議員之一，是「中產祖」（Middle Class Joe）。不過，做過副總統，其實就不一樣了。《華盛頓郵報》曾報道，2017年，他搬離副總統官邸後改租豪宅，月租估計2萬美元左右。卸下副總統職務後財富暴增，出書等收入數以百萬美元計，每次演講收費20萬，報道說拜登正式宣布參選前，在全美巡迴出席至少60多次演講及其他活動。

換句話說，結束了40多年從未間斷的聯邦公職收入生涯後，拜登開始實現公職生涯中無法實現的事，賺了大錢。

副手實權有限 賀錦麗甘心？

美國副總統和其官邸一樣，都是剎那光輝，大多數時間被忽略。一般來說，副總統甚少是總統心腹，只是在總統競選中各種政治利益的一個平衡需要。總統走馬上任後，安插自己人在各個重要部門和崗位，因為他們有法定實權，而副總統卻沒有。有人曾開玩笑，把副總統職位說成「四輪馬車上的第五個輪」。

然而，賀錦麗不像是願意就這樣被忽略的人，正如本欄曾指出，她的野心很大，不會只是想住進天文台環路一號。實際上，據國會的安排，這座官邸只是臨時性質，當初說會建一座永久的，但「臨時」到今天。我認為，賀錦麗也只是當天文台環路一號是住幾年的臨時居所，然後就搬去5,000多平方米的地方。

▲ 美國副總統官邸竟設在美國海軍天文台，拜登便曾是過客。（資料圖片）

▲ 美國副總統官邸竟設在美國海軍天文台，拜登便曾是過客。（資料圖片）