泛民去留兩難 行差踏錯代價大

人大常委決定，本港立法會在因應疫情延後換屆選舉下，本屆議員繼續履職「不少於一年」。從客觀效果來看，北京這一着成功令民主陣營陷於兩難：無論是杯葛議會，還是接受延任，均有着不輕的政治代價。到底要如何取捨，民主陣營絕對需要謀定而後動。

先說杯葛議會，最直觀的說法，這樣做就是主動放棄了議會的一大片戰場：從歷史來看，由2003年《基本法》23條立法的自由黨倒戈，到2012年的立法會拉布戰，再到一年前的《逃犯條例》的法案委員會「鬧雙胞」，大家不難發覺，「議會戰綫」總有一定的影響力。

泛民若集體請辭 料京有3得着

看看今時今日的政治形勢，北京有絕大可能已是破罐子破摔，對香港強硬到底。既然如此，如果泛民真的集體請辭，北京為何不把握現時換屆選舉、權力洗牌前的「黃金一年」空檔時期，專注處理被視為難以解決的政治議題？若然如此，北京能得到的「好處」，單是筆者想到的，已起碼有三：

杯葛議會 恐失對法案制衡力

一、《基本法》23條立法（人大常委法工委主任沈春耀便曾強調，港區《國安法》並非取代《基本法》23條）；二、設置大灣區票站，及容讓港人郵遞投票等安排；三、明日大嶼的撥款。

特別是頭兩項，對本港的民主運動（以至民主黨派本身）有着深遠的影響。但容讓相關議案在毫無制衡力量、全然沒有監察下通過，是否說得過去？而在民主陣營杯葛議會後，幾近肯定，相關的法案將會被極速處理，可能市民連較為深入理解條文的時間也沒有，這樣又是否負責任的做法？

倘只靠街頭 議題發酵事倍功半

更重要的是，如果只有遊行、示威，沒有議會戰綫的「夾擊」，要令議題發酵，只會事倍功半。這些都是重要的政治考量，就此杯葛議會，實在不是明智的抉擇。

不過，這也正正是民主陣營兩難的地方：縱使選擇留守議會，能夠拖延的時間、可以抗爭的空間，已是愈收愈窄。北京的態度已是非常明顯：人大常委譚耀宗和基本法委員會副主任譚惠珠分別明言，希望民主派人士在會內「重新做人」，及「幫助解決問題」，這是明示議員要乖乖聽話，做好「忠誠反對派」的角色。當中隱含的潛台詞，則是若然民主陣營膽敢越雷池半步，將會棍棒交加，家法侍候。

拉布佔主席台策略 或難再奏效

畢竟，對泛民而言，《國安法》已是高懸在大家的頭上，當中有條文指出，干擾政府機關運作，將觸犯顛覆國家政權罪。也就是說，以往相對成功、有效的議會抗爭策略，如拉布、佔領主席台和會議室等，其政治代價之大，將是難以想像。

總括而言，離開，不是預想中簡單，影響更不是想像中輕微；然則，留下，風險不低，代價亦高。無論選擇哪一邊，都會有重大的犧牲。大膽推測，這便是北京的策略，讓民主陣營進亦難、退亦難，以便從中取利。

無論如何，北京已經出招，民主派人士、民主派的支持者，實宜仔細思量，謀定而後動：這是極為關鍵，也極為困難的一步，稍一不慎，便會粉身碎骨。

▲ 泛民在立會路向，離開，不是預想中簡單，影響更不是想像中輕微；然則，留下，風險不低，代價亦高。（資料圖片）