疫情倘趨緩和 全民檢測更合時

純粹從政治角度分析，即將推行的全民免費檢測計劃肯定會「非常失敗」——最簡單的原因，是無論採取哪種採樣方式，兩邊陣營也總有一大班市民投訴，然後引來一眾「專家」馬後炮式批評，刻意忽略決策過程中的種種掣肘。

無論怎採樣 馬後炮式批評難免

像「用拭子採樣當然不能自己來」便屬於這類批評的一種典型：由於靠專業人士在個別地點（如運動場、社區中心）或用街站為市民採樣，會因聚眾而提升社區感染風險，因此便得出「由自己採樣」這個「答案」——然後輿論反彈，指使用拭子棒有相當難度，許多地方都由專業人士負責，尤其小朋友和長者更是做不來，且一般市民採樣方式若不正確，便會令全民檢測結果和成效大打折扣云云。

既如是，那「答案」是否又回到在個別地點或街站採樣呢？當局在「從善如流」的心態下，最終可能還是會在各區設一定數量的「採樣站」，並同時呼籲市民盡可能自己採樣，以減少聚眾的風險——問題又來了：有專人服侍兼採樣準確，必然比由自己來更好，於是不少人會選擇一大清早甚至通宵排隊，結果還是會出現聚眾甚至因排隊而爭執，引發另一場公關災難。

再推一步：到時候，便輪到科技專家出場，批評為何不推行網上預約並利用科技分流，諸如此類——緊接而來的批評，多數是「長者不諳科技」、「當局在疫下不體裇市民生活艱苦」那些常見文宣套路。

以上三段，某程度上解釋了為何有那麼多官員抱持慣性的「少做少錯」心態——因為任何決定總要取捨，然而「取」的方式一旦有何不完美，必遭圍剿狠批；而「捨」的也不代表政府之前沒有考慮過。對某些官員來說，「最佳答案」可能是「不推行全民免費檢測」：市民有錢有得驗、無錢躲在家；官員不做不錯，自不會受罵。

檢測為民生 全民衞生教育良機

但全民免費檢測計劃為的不是政治，而是為了民生：皆因香港有多少Covid-19的隱形傳播者，在沒有更多數據支持下，難以作更精確的推算，即使是香港醫療體系到甚麼時候「爆煲」，亦無從及早準備——因此全民檢測之主要目的，正是要在全港各區收集更多數據點（data points）。

當然，其中一個答案，是參考其他地方使用大型場館來作檢測場地，那樣便可以控制社交距離——但這樣仍然牽涉人手不足的問題，在不增加公營醫療系統負擔下，必須有本港的私家醫生願意幫忙參與。

另方面，市民自己用拭子採樣或會不夠準確這問題（即使用口水亦有可能在採樣時「不夠深喉」而驗不準），其實會放進推算模型（projection model）當中。因此數據愈多，官員聯同專家便愈大機會制定到針對性的抗疫政策，與病毒一戰的勝算亦會更高。

反過來看，若從解困角度分析，輿論的質疑，實際上只是把問題定義為：「自己用拭子採樣不準確怎麼辦？」那麼最直接的答案，其實並不是找更多醫護人員進行拭子採樣，而應該是「提升市民自己用拭子採樣的手法與技術」：也就是公眾教育。

事實上，世界各地的專家目前的最樂觀估算，是Covid-19疫情最低限度也要到2021年中，方有機會基本解決。假如是，則市民在今後一段時間，將可能要一再作拭子測試——因此今趟若可以透過全民免費檢測來「人人提早學習」，認識怎樣正確用拭子替自己和其他人採樣，也是一次「全民衞生教育」的好機會。

沙士期間香港人學懂如何正確佩戴口罩，還有對各種不同類型口罩均有一定認識（如N95、FFP是甚麼意思，或外科口罩和布口罩的分別）亦是同樣道理。

拭子採樣雖難 可群策群力互助

才不到半年前，由美國以至世衞的醫學專家都認為，一般人不像醫護專業那樣受過佩戴口罩的訓練，一旦雙手觸摸口罩表面再揉眼睛或接觸其他表面，反而更大機會在社區播毒云云。及後全球疫情一發不可收拾，美國成為世上最多確診個案國家，專家們亦惟有好好教導市民正確戴口罩方法，大家始發現所謂「戴口罩專門訓練」亦並非真的那麼難懂——使用拭子也該差不多，一次生、兩次熟，第三次應該不會在採樣時流眼淚了吧？

退一萬步，即使長者或幼童用拭子有相當困難，道理亦跟他們起初學戴口罩的情況相若：子女或父母學懂了，可協助上一代和下一代用拭子採樣，互相幫忙。沒有家人或獨居的長者，則可透過義工作支援，發揮香港人群策群力的互助精神——畢竟抗疫必然要所有人共同合作，才能成功阻止社區傳播。

18區「全身檢查」 保醫護更顧全大局

固然，社會內或有一小撮自私分子，往往害怕一般市民在醫療知識方面「充權」，會影響專業人士的生計，但面對世紀疫症，這種小心眼與壞心腸必須切掉。

還有一種說法，認為本港疫情正放緩，既然很快又「歸零」，便不需全民檢測了。撇除疫情會否再次反彈，即使確診數持續回落，全民檢測不單止必須，更可能是推行的最佳時機：因為社區再沒有像7月時那種遍地開花式爆發的話，理論上各區隱形傳播者的數量和密度相對較低，於是已檢測者接觸他們而被感染的風險亦會較低。趁此時機來為18區做一次徹底檢測，便有更大機會把尚未發現的隱形傳播鏈也抽出來，所以越多市民參與，香港這一次「全身檢查」便越準確。

何況，全民檢測亦有機會在短期內驗出許多香港人原來確診，而其中一個估算是200至300人——假如確診個案突然急增，本港醫療體系隨時會應付不了而崩潰，故此在疫情放緩時才進行全民檢測，對醫護可能造成的負擔便相對較少，從執行層面乃顧全大局的做法。

▲ 撇除疫情會否再次反彈，即使確診數持續回落，全民檢測不單止必須，更可能是推行的最佳時機。（資料圖片）