「腦」力訓練10分鐘 放鬆情緒抗疫

英國劍橋大學研究發現，新冠疫情下人們長期處於高壓狀態，腦部結構可能因此受影響，更難應對壓力。疫下宜讓腦部受訓及放鬆，維繫精神健康。

疫境長期高壓 恐致抑鬱焦慮

新冠病毒本身對人腦可構成多種傷害，但劍橋大學最新發布一項研究指，疫下人們即使未曾感染，亦可因焦慮及抑鬱增加、長期處於孤獨狀態等，產生腦化學改變。例如，長期處於高壓狀態容易激發炎症，令腦部海馬體（hippocampus）縮小、並影響個人情緒，更可影響腦內血清素（serotonin）和皮質醇（cortisol），產生抑鬱及焦慮病徵。

劍橋學者表示，人腦有易塑的特點，因此腦部訓練（brain training）有助彌補甚至扭轉腦部承受的創傷，做運動與正念（mindfulness）療法因助人專注於當下而有助抗衡腦部壓力，有研究顯示連續8周進行正念訓練可助增加腦部左海馬體的灰質密度。

市面上已有多款專門助人放鬆或訓練腦部的手機App，數據公司Sensor Tower指英國最受歡迎的15款精神健康App在2月至4月期間的下載次數由近49萬增至逾70萬。這些App的功能包括讓人玩益智遊戲增加腦部活躍性、透過文字記憶挑戰鍛練人們記性、甚至記錄與分析用戶精神健康數據，根據情況提供正念訓練或指向附近最近的心理治療資源。

港大防止自殺研究中心近日公布研究顯示，分別逾4成及7成港人在疫情期間出現創傷後壓力症和抑鬱徵狀，市民長期受疫情及社會事件帶來情緒抑壓，恐演化成疾病。

中心副總監廖廣申表示，市民應多關心身邊受情緒困擾的人、每日做15分鐘室內運動、維持個人興趣，港大社會科學院副院長葉兆輝亦強調，尋求協助並非弱者行為，呼籲有需要人士積極求助。

呼吸空間正念進食 專注當下

港人這段時間更多留在家中，不妨嘗試在家中進行正念訓練，精神科專科醫生林煒表示，每日約10分鐘即可，可嘗試每日起床用3分鐘做呼吸空間（即仔細察覺身邊的一切），晚上臨睡前再做一次，並在每周可在任何一餐的頭5分鐘試行正念進食（即全神貫注留意飲食中的每一個過程）。即使現時較難到戶外做正念練習、家中環境嘈雜，亦可嘗試用耳筒隔絕噪音。

疫下兒童或有更多時間在家中打機，但香港遊樂場協會及荃灣青年商會的調查發現，6至15歲兒童疫下每日雖有2.2小時用於遊戲，但他們每日更多時間（4.7小時）其實用於學習，逾25%學童受不同程度的焦慮困擾，建議家長為孩子挑選益智、有助身心發展的遊戲，例如桌遊及扭計骰等。

讓腦部放鬆的活動眾多，市民每日宜擠出一定時間進行，應對疫情下的情緒遏抑。

▲ 新冠疫情下人們長期處於高壓狀態，腦部結構可能因此受影響，更難應對壓力。（資料圖片）