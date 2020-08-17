蘋果綫上健身課程 最快10月登場 行政人員版 2020/08/17 分享： 據彭博報道，蘋果（Apple）擬推出訂閱式綫上健身課程，與美國健身科企Peloton，以及擁有大熱居家運動App「Nike Training Club」的Nike競爭。 報道指，蘋果計劃推出付費訂閱服務 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Travel 增疫情相關資訊 今日 Google Travel 增疫情相關資訊 雙屏手機Surface Duo 美下月售1.1萬 2020/08/14 雙屏手機Surface Duo 美下月售1.1萬 明年遊戲開發者大會 回歸綫下辦實體活動 2020/08/14 明年遊戲開發者大會 回歸綫下辦實體活動 英警方測試人臉辨識 裁定侵犯私隱需停用 2020/08/13 英警方測試人臉辨識 裁定侵犯私隱需停用 Mozilla裁250員工 關閉台灣業務 2020/08/13 Mozilla裁250員工 關閉台灣業務 運動 Apple 健身 Nike Apple Arcade Apple Music 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入