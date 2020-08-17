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蘋果綫上健身課程 最快10月登場

行政人員版 2020/08/17

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據彭博報道，蘋果（Apple）擬推出訂閱式綫上健身課程，與美國健身科企Peloton，以及擁有大熱居家運動App「Nike Training Club」的Nike競爭。

報道指，蘋果計劃推出付費訂閱服務

...

欄名 : 科技新知

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