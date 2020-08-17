病毒普檢須便民 打通復甦之路

本港新冠病毒普及社區檢測將於月底展開，港府除招募人手協助採樣，更須做好相關配套措施，盡力鼓勵全港市民自發參與，而企業也應積極配合，才能有效找出隱形病人，切斷傳播鏈。這次檢測不但有助遏止疫情，更攸關經濟活動重現生氣，重啟粵港澳跨境經濟活動，打通復甦之路。

鼓勵市民參與 增自願檢測成效

港府最快下周一在全港18區設立採樣中心，為全民免費進行為期14天核酸檢測，以便把在社區播毒的隱形病人找出來。為了提高檢測的效用，又不影響公共醫療系統負擔，當局正招募2,000名私家醫生、牙醫及護士協助採集拭子樣本。

這次全民檢測目標清晰，就是要把隱形傳播鏈切斷，回到6月初本地零感染情況，惟計劃存在兩大問題。首先是如何採樣。當局最初是讓市民自行採樣，外界質疑有關做法，因市民不曉得如何在鼻腔或咽喉採樣，胡亂採樣會影響檢測準確度。政府專家顧問許樹昌表示，美國有研究指自行採樣的敏感度，比醫護採樣低20%。

即使當局招募私家醫護採樣，料衍生另外兩個難題：全民檢測觸動私營醫療機構利益，究竟會有多少私家醫護響應？即使他們參與，市民當然選擇由醫護採樣，採樣中心難免出現排隊人龍，增加群聚播毒風險。

第二個問題是，檢測強調自願參與，令成效大打折扣。早前當局為全港5.9萬名的士司機免費檢測，結果約24%人參與，因大部分司機認為每天接載很多乘客，與隱形病人接觸是避無可避，加上第二輪檢測是自行採樣，疫情亦由高位開始回落，更打消參與意慾。若參與率過低，難完全將隱形病人找出來。

安排預約減群聚 企業有責配合

因此，港府日內宣布全民檢測安排時，需有相關落實配套措施，如長者或小孩需要醫護採樣，可透過網上或電話預約，減低群聚風險；其他則自行採樣後交回中心。即使有些人試圖將問題政治化，或為了保障既有利益而諸多設限，若當局能從防疫角度做好妥善安排，務必便民快捷，令人檢測後倍感安心，鼓勵更多人自發檢測。

企業基於營運需要，可要求員工配合做檢測，因員工一旦中招，公司可能全面停擺，尤其一些經常接觸人流的行業，如零售、食肆和巴士公司。故企業更應利用公司機制要求員工檢測，讓大家可安心工作。

若全民檢測做得到位，方便市民，愈多人參與，則這次全港徹底檢測就愈準確，找出隱形病人進行隔離治療，再配合社交距離，盡力將疫情控制回到6月初水平，才有機會讓經濟重啟，並與周邊地區推動健康碼認證機制，繼而建立旅遊氣泡，恢復跨境人流、旅遊和經濟活動。

因此，港府在落實全民檢測的配套措施要周密嚴謹，果斷執行，不能拖拉。若處理不當，則每天新增確診續保持雙位數，限聚措施難以放寬，疊加市民抗疫疲勞，當下一波疫情再爆發，後果堪虞。

責任編輯：陳楚源