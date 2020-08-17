香港新冠肺炎疫情雖然仍然嚴峻，但據本報獲悉，政府有意微調對食肆的限制，預料放寬晚市堂食，把禁止堂食時間從傍晚6時延後2、3小時，即8點或9點，最快今天公布。至於明天（8月18日）屆滿的其他限制社交距離

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