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晚市禁堂食微調 料延後至8或9點

最快今公布 方便市民避飲食業爆結業潮

政治版 2020/08/17

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香港新冠肺炎疫情雖然仍然嚴峻，但據本報獲悉，政府有意微調對食肆的限制，預料放寬晚市堂食，把禁止堂食時間從傍晚6時延後2、3小時，即8點或9點，最快今天公布。至於明天（8月18日）屆滿的其他限制社交距離

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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