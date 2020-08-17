晚市禁堂食微調 料延後至8或9點 最快今公布 方便市民避飲食業爆結業潮 政治版 2020/08/17 分享： 香港新冠肺炎疫情雖然仍然嚴峻，但據本報獲悉，政府有意微調對食肆的限制，預料放寬晚市堂食，把禁止堂食時間從傍晚6時延後2、3小時，即8點或9點，最快今天公布。至於明天（8月18日）屆滿的其他限制社交距離 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 陳茂波：衰退超預期 研加強支援各行業 今日 陳茂波：衰退超預期 研加強支援各行業 最新專欄文章 更多 新抗疫基金最快月底推 金額縮水？ 2020/08/14 新抗疫基金最快月底推 金額縮水？ 壹傳媒過山車 狂升暴挫謎團待解 2020/08/13 壹傳媒過山車 狂升暴挫謎團待解 中央放行4 DQ議員 泛民未來怎定位？ 2020/08/12 中央放行4 DQ議員 泛民未來怎定位？ 4名DQ議員料延任 中央背後思量 2020/08/11 4名DQ議員料延任 中央背後思量 美方制裁香港 還有後着嗎？ 2020/08/10 美方制裁香港 還有後着嗎？ 傅流螢 疫情 香港 口罩 餐廳 限聚令 外賣 衞生防護中心 酒吧 張竹君 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入