升學路由興趣出發 女生研發健康海葡萄綠茶

JUPAS上周放榜，同學是否能入讀心儀科系大都塵埃落定。被視為前景理想的學科固然是考生的熱門選擇，但以興趣先行的選科策略，也可讓同學在職場上開拓個人的發展空間。

中學畢業後分別獲護理、物理等課程取錄的梁毓晴，便因心繫美食研究，最終選讀食品科學及安全課程，畢業後興趣與專業並行，在自己喜愛的範疇上獲得不俗的機會。

現時任職食物安全顧問的梁毓晴（Stephanie），畢業於香港高等教育科技學院（THEi）食品科學及安全理學系，Stephanie自小鍾情烹飪，是家中的「小伙頭」，尤愛自創菜式，拿手菜包括芒果炒茄子、冬蔭功拌天桃、麻糬朱古力麵包等。

作為創意美食達人，Stephanie亦曾自創無添加人造色素、防腐劑的少糖少牛油健康曲奇，口味更是市面上少有的茶味和番茄味。「因沒有添加劑，糖的分量要控制得準確，才可保持曲奇的酥脆度。」她自創的曲奇在朋友圈中大受歡迎，早前更為好友烘焙逾千件作「散水餅」。

反覆試驗30次

Stephanie更曾運用日本沖繩人氣特產海葡萄這種「超級食物」，製作成「海葡萄蜂蜜綠茶」，口感清新獨特且做法簡單，適合在家抗疫時炮製。其研發的「海葡萄蜂蜜綠茶」，更獲內地海葡萄養殖場東主賞識，計劃商討合作機會，甚至推出市場。

Stephanie稱，海葡萄有「綠色魚子醬」的美譽，含豐富維他命和礦物質，鈣含量更是牛奶的5倍，具抗氧化功效，是美容和保健效果並重的可食用藻類。「海葡萄雖有益，卻非常難服侍，需短期保存在20多度常溫，太熱或太冷都極易變壞，且不能烹煮，即使泡在水裏也易變軟。故日本人也只會將海葡萄淋上醋醬油或造成壽司生食，吃它最天然的原汁原味，惟其味道不易入口，濃重的鹹腥味令人卻步。」

Stephanie就讀THEi時得悉海葡萄具高營養價值，滿有主意的她想將此「超級食物」帶入屋，製作成關注血糖水平人士也適合享用的健康美食。「香港人一向繁忙，烹調程序複雜的菜式未必適合，製作簡易且口味大眾化的飲品會較易為人接受，這啟發我設計出海葡萄蜂蜜綠茶。」

然而研製過程屢敗屢戰，期間出現過各式各樣的問題，包括出現極重苦味、蜜糖掩蓋綠茶和海葡萄味道等問題。Stephanie說：「前後經過30次反覆嘗試，以不同分量、配搭和方法製作，最終想到加入蘋果醋辟除海葡萄的腥味，而蘋果醋亦有效降血糖，對二型糖尿病患者尤其有益。此外，為避免原粒海葡萄易變壞和出水，於是將其搾汁取代原粒海葡萄。」

經多番嘗試，Stephanie發現製作「海葡萄蜂蜜綠茶」的秘訣：「以60度水溫浸泡綠茶5分鐘最能泡出茶香，並以代糖替代部分蜜糖，降低飲品的升糖指數。」為增加口感，她特意製作海葡萄蒟蒻加入綠茶飲品中。此飲品雪藏下可保存3至4天，是在家抗疫的消暑良品。

鑽研食品安全

Stephanie自言在修讀食品科學及安全課程期間，學習生活多姿多彩，更曾多次獲安排出國開拓視野，包括到德國作學術交流。「二年級暑假，獲學校安排到本地大學化學學科的實驗室實習，參與生物蛋白質合成和基因蛋白研究。翌年再到航空公司實習近3個月，負責檢定飛機餐飲的食用安全和審視菜單，逐步累積實戰經驗。」

在THEi畢業後，Stephanie於其專業範疇繼續積極進修，及後於本地大學完成食物安全及毒理學相關碩士學位，今年中獲一間食品安全顧問公司聘任為食物安全顧問。她指，於THEi所學的食品法例與法規、品質控制和食安管理、營養生物化學和食品加工等知識，在職場上都能大派用場。「目前對外要協助客戶的廚房及廠房取得ISO 22000食品安全管理體系認證，為他們提供指引和人力培訓；對內要兼顧公司廠房的品質保證和處理客人查詢等。」Stephanie希望先累積工作經驗，冀望日後可自家創作更多特色食品，並以此發展事業。

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海葡萄蒟蒻（50克）

熱水 37克

海葡萄汁 9克

蜂蜜 4克

寒天粉 4克

綠茶粉 1克

蘋果醋 0.8克

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海葡萄蜂蜜綠茶（500毫升）

綠茶葉 5克

60度熱水 500克

海葡萄汁 10克

蜂蜜 3.3克

蘋果醋 2.5克

代糖 0.8克

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調配方法

1.先將海葡萄以凍滾水沖洗3次，洗走表面鹹味，再放入攪拌機搾汁，隔渣，製成海葡萄汁。

2.以60度溫水浸泡綠茶葉約5分鐘，然後隔去茶葉。

3.將海葡萄汁、蜂蜜、蘋果醋和代糖加入綠茶中，攪拌後製成海葡萄蜂蜜綠茶。

4.將海葡萄蒟蒻的材料攪勻，待冷卻。

5.將冷卻後的海葡萄蒟蒻切成小粒狀，加入海葡萄蜂蜜綠茶中一併飲用。

（上述有關健康飲品資料只供參考，如有任何疑問，請諮詢專業人士意見。）

作者、責任編輯：李越樺

▲ 海葡萄是日本沖繩的人氣特產。（受訪者提供）

▲ Stephanie自小鍾情烹飪，也崇尚健康飲食，因而想到運用沖繩超級食物海葡萄炮製創意健康食品。（受訪者提供）

▲ Stephanie製作的曲奇無添加人造色素及防腐劑、少糖少牛油，在朋友圈中大受歡迎。（受訪者提供）

▲ Stephanie製作的曲奇無添加人造色素及防腐劑、少糖少牛油，在朋友圈中大受歡迎。（受訪者提供）

▲ 她認為港人嘴饞又講究，以時下流行「超級食物」製作美食或特飲，既健康又創新，不難有市場。（受訪者提供）

▲ 將海葡萄蒟蒻加入海葡萄蜂蜜綠茶，放雪櫃冷凍飲用，含豐富營養又消暑，口感清新，也適合關注血糖人士。（受訪者提供）

▲ 海葡萄蜂蜜綠茶製作簡單，適合現時抗疫時期炮製。（受訪者提供）