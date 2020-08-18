為慳糧食造勢，又適時出了一個食物浪費報告，數據相當嚇人。全國一年內的食物浪費量，夠三千至五千萬人吃一年。學校飯盒，竟有三分之一是被扔掉的。餐廳最大的浪費，來自請客吃喝，佔八成。

為配合政令，各個官方宣傳渠道，做足工夫。口號海報陸續來：「餐餐光盤，鍋清、碗清、盤清，是對食物的尊重，更是對勞動者的尊重」、「堅守糧心，飯店多出小份菜，服務員提醒點菜適量。有良心、有溫度的企業更受好評」。

打聽一下飲食界管理人點講，據說是向服務員，頒布一個N-1的下單指引，十個人吃飯，點九道菜（兩個人吃點算？share一道菜？），點餐前必須提點食客控制菜量，到上菜時每碟的分量縮小，吃不完強迫打包帶走。會否造成餐廳出菜分量突減，又惹來要減價的呼籲？

另外是要企業，減少公款吃喝聚餐，不要開大席（一開大席十幾個人就一定點多菜），主要改為四、五個人小席聚餐。過分鋪張的面子餐，甚至婚宴生日大排筵席都盡量避免，可能是疫情後餐飲業另一場打擊。

影響所及，還有意想不到的美食網紅和大胃王吃播主。美食網紅常給人投訴，去探新店，叫來一圍食物，只拍不吃，或只輕嘗做樣。大胃王則是近年視頻直播後的新興工種：對，就是直播自己進食，希望有人打賞。

真有人打賞？有。其實已像走綜藝節目路綫，可以玩一個人短時間內吞下十幾碗麵，有變態點的就直播吃各種離奇怪物。直播界雖知道，其實拍攝潛規則是通過剪接來做假，不過影像上，一個人吃那麼多確顯得浪費，不符合當前節約食物主旋律。

但坊間最多人的問題卻仍然是：國家真的不夠糧了嗎？