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吃菜的煩惱

副刊版 2020/08/18

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疫情關係，大部分朋友也習慣在家煮食，上班族更會自備午餐，但大家不約而同都在煩惱着。雲妮懊惱：「帶飯沒問題，但怎樣吃足夠蔬菜才是個難題，帶綠葉蔬菜的話會變黃，口感和味道差得很，而且翻熱蔬菜好像不太健康。有時會帶車厘茄，但總不能天天吃。」

我說：「沒錯，戰友們也有同樣困擾，的確，車厘茄真不能天天吃，畢竟，車厘茄等橙黃色的蔬菜，含乙型胡蘿蔔素，這是一種天然色素，吃得過多，會令皮膚變黃，雖然不影響健康，但令外表不好看。」

雲妮點點頭問道：「還有甚麼好選擇嗎？」

我續說：「你可以試試帶秋葵，秋葵是一種超級食物，營養特別豐富且熱量低，吃十二條只是四十多卡，是一種不折不扣的減肥食物。另外，它的維他命C、葉酸、鎂質和纖維十分高，纖維量更比葉菜高，十二條已有四克之多，而且大部分是水溶性纖維的，有助控制血糖及降膽固醇。」

雲妮問：「怎樣煮才好吃？」

我建議：「夏天很適合吃冰鎮秋葵！做法很簡單，將它灼三至五分鐘，然後放在冷藏庫，翌日拿出來做沙律，拌以芝麻醬，或加入黑醋和日式芥末吃，你定必會愛上。」

Bonnie搭訕：「你愛秋葵嗎？我超愛一款秋葵香脆小食，你可以一試，簡單又方便。」

我沒好氣地說：「那款是炸的，你沒看營養成分嗎？」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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