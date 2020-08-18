郵政「木馬屠城」 特朗普石頭砸自己腳

美國本周政治焦點，除了是為期4天的民主黨全國代表大會召開，拜登將接受總統候選人提名之外，美國郵政亂象引發的兩黨之爭，有白熱化趨勢。

正放暑假的眾議院民主黨人，有傳會取消休假返回華盛頓，試圖「撥亂反正」。眾議院監察委員會宣布下周一召開聽證會，要求郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）解釋近期出現的郵遞延誤，以及大選郵寄投票可能出現延誤的事宜。已經變成大選兵家必爭的美國郵政出了甚麼事？甚至被議員形容上演「木馬屠城記」呢？

新上任署長 特送進郵政署的「木馬」

6月剛上任的署長，被指就是特朗普送進郵政署的「木馬」，上任只兩個月，「屠城」就出現。新冠肺炎疫情下，超過500名郵政員工因染病入醫院，逾6,000員工被隔離；民眾抗疫在家，網上購物包裹大增。在人手如此緊張之際，這位新署長不單不加人，反而以「節流」為由，禁止員工超時工作，或者多跑一趟運送等等，近一個月全美多個地區的郵件派送因而延誤。

11天前，署內出現被員工稱之為的「星期五大屠殺」，23名郵政高級行政人員被調職，包括兩名負責監督運作的高層，有分析指德喬伊目的，是全面掌控郵政署。

問題來了，「木馬」為何要「屠城及佔城」？美國郵政署與典型政府機構不同，要自負盈虧。雖然署長並非由總統直接任命，但負責任命的董事會，今屆成員都由特朗普任命，要將「木馬」送入城，完全沒有困難。再聯繫特朗普近月不斷批評大選以郵寄投票方式不可取，難怪民主黨及傳媒會有陰謀論，擔心特朗普蓄意破壞郵政服務，令郵寄投票不能成事。

「木馬」自稱「入城」是幹好事，開源節流是要把「蝕到七彩」的郵政變回「有錢喺袋」。「蝕到七彩」確是事實，郵政署是美國最大「國企」，擁有超過68萬員工，每年收遞逾1,400億封郵件，包括包裹。由於人人用電郵，生意已難做，過去多年虧損600多億美元。更糟糕的是新冠疫情下，3月郵件量暴跌30%。

在3月，國會通過2.2萬億美元全國財政刺激方案，當中就包括向郵政署「泵水」。共和黨控制的參議院建議提供130億美元無償援助，民主黨佔多數的眾議院則不但提出注資逾200億美元，還建議提供110億美元債務減免。但特朗普反對，最終郵政署只獲得100億美元貸款。署方警告將在9月用盡現金破產，希望可以有下輪援助750億美元。

雖然「木馬」自稱「入城」是為解救郵政於水深火熱中，但在如此接近大選的時候，進行如此急劇營運重組，非常可疑。再看這頭「木馬」，明顯看出和特朗普的關係，據報特朗普2016年當選至今，收了他逾250萬美元捐款，他和妻子本來就是共和黨資深籌款人，妻子不久前亦獲特朗普任命為駐加拿大大使。

無論是否同意，美國輿論都逐漸這樣理解特朗普派出「木馬」之目的。只是不明白特朗普為何堅持，如果總統選舉因為疫情改以郵寄方式投票，民主黨就會得到更多票，又說郵寄容易被做手腳，引發大規模選舉舞弊。專家學者都表示，沒有證據顯示會這樣，研究亦認為郵寄投票並沒有為任何一黨帶來明顯優勢。事實上，愈來愈多人用郵寄方式投票，包括特朗普自己。上屆大選3,300多萬人，即大約四分一選民以郵寄投票，特朗普還贏出。

急劇重組郵遞延誤 郵寄投票難成事

郵政署是少有獲得大部分美國人認可的聯邦機構，郵路不通會惹怒很多農村地區選民，很多是共和黨選民。另一類共和黨選民是長者，沒郵差服務，他們連郵寄藥物都收不到。上一輩還在寄信的，則貪郵政便宜，寄一張生日卡到農村，只要0.5美元，用「聯邦快遞」最便宜都大約15美元。郵政署還幫助很多人，為黑人提供工作機會，大量僱用退伍軍人，為殘障人士提供低於成本價服務。在疫情下，對於自我隔離需要物資的美國家庭，郵政服務重要性不必多說。

關係到美國人切身利益的郵政署，被政治博弈逼到破產邊緣，為了拖延破產，正考慮裁員數萬人。當一些美國人通過買郵票，為郵政署的生存盡點綿力之際，特朗普搞「木馬屠城」，是搬石頭砸自己腳。歷史上，郵政服務怎樣促使美國人團結起來？特朗普不滿郵政署又同哪個人的恩怨有關？明天續談。

▲ 與特朗普關係密切的郵政署長德喬伊，上任後急劇改組、減工時，致令郵遞延誤，輿論指他一心想幫助特朗普，令郵寄投票難成事。日前便有民眾因不滿連串郵政亂象，到德喬伊寓所外抗議。（資料圖片）

▲ 與特朗普關係密切的郵政署長德喬伊，上任後急劇改組、減工時，致令郵遞延誤，輿論指他一心想幫助特朗普，令郵寄投票難成事。日前便有民眾因不滿連串郵政亂象，到德喬伊寓所外抗議。（資料圖片）