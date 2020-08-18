延選舉專注疫戰 保醫護救經濟

港府7月底宣布延後立法會選舉，全國人大常委會決定立法會議員繼續履職，訂明續任不少於一年。惹來香港部分政界人士及西方國家質疑，美國國務卿蓬佩奧隨即聲言，港府此舉有違民意，民主派紛紛討論是否留任；另一邊廂，《人民日報》在8月13日刊登文章，表示此舉旨在關懷香港市民的人身安全，支持香港全力抗疫。

如今香港疫情依然反覆，全城市道蕭條，失業潮是15年來最為嚴峻。那麼，延後立法會選舉對香港的經濟影響如何？筆者認為，延後立法會選舉有助香港經濟復甦。

倘如期選舉 社會撕裂礙抗疫

控制疫情是經濟復甦的先決條件。無論是消費、生產還是投資，從事經濟活動的人員確信自身人身安全不受威脅，自身財產和交易得到保障，才有信心進行密切互動。

疫情便是目前威脅全球經濟活動恢復的關鍵因素。從各國近來公布第二季經濟數據可以得悉，全球經濟衰頹，中國第二季國內生產總值（GDP）環比增長11.5%，按年增長3.2%，取得全球罕見的正增長。相反，美國第二季GDP環比狂跌32.9%，按年減9.5%，創下史上最大萎縮。兩國對比，中國率先爆發疫情，卻堅決果斷地厲行防疫措施，力求穩企業、保就業和加快數碼化轉型的經濟政策，遂率先控制疫情，最快實現經濟復甦。相比之下，美國在疫情爆發前，只是對中國幸災樂禍；爆發後只是妖魔中國化，推卸責任，防疫政策游離不定。疫情的蔓延終於妨礙經濟活動，導致經濟衰退嚴重。

如期進行立法會選舉潛在加劇社會撕裂的風險，有礙疫情控制和經濟復甦。疫情危急而難以預測，需要全港社會眾志成城。但如期進行立法會選舉，只會令政府和社會減少對疫情的關注，將焦點放在選舉公平與否。許多滯留香港境外的港人因為疫情，無法回到香港進行投票。如期進行立法會選舉，便是剝奪了他們投票給心儀議員的自由和政治權利，必會帶來選舉公平的爭議。

人群聚集恐播毒 爆發風險升

經歷去年修例風波，政見導致的香港社會撕裂已經嚴重，警方的威信明顯下降。一旦選舉公平的議題變成輿論爭議焦點，引伸到普選問題觸發去年陰霾和仇恨情緒，那麼社會衝突便可能再次爆發，各地社區可能不受警方控制，重現大規模街頭示威，病毒很可能隨之傳播。經濟活動被疫情和社會衝突壓制，何談復甦？

再者，選舉過程難免帶來人群聚集，疫情失控的風險很高。選舉過程涉及宣傳與投票過程，候選人的選舉宣傳尚且可以透過網上平台進行，但投票過程就難免人群聚集和互動，帶來社區爆發的風險。投票當日，候選人和助選人員為了加大勝算，必會在學校和社區中心等投票站附近，呼籲選民投票給他們，與選民密切接觸；政府礙於公平和公開原則，不能阻止感染病毒的選民投票，不能讓票站工作人員閉門點票，更不能馬上銷毁感染受污染的選票，令選舉平添公平性的爭議。

選舉過程中，只要有一人染上新冠肺炎，任何一個環節出現疏漏，全港十八區的社區爆發風險便大幅提高。若果此事不幸發生，面對面的經濟活動必會雪上加霜。

調撥人手助投票 增醫療負擔

為免選舉帶來疫情失控，政府可行的防控風險只會加重醫療系統的負擔和風險，延遲經濟復甦。如果立法會選舉如期進行，又要防範疫情爆發，政府就不得不在短期內調撥更多人手，讓工作人員和參選團體，佩戴足夠醫療裝備參與其中，確保選民做好防疫措施，安排人手特別處理染病選民的投票過程，更要安排急救隊伍和醫院隨時待命。香港醫療系統面對疫情已經超負荷運作，醫護裝備和人手都相當緊張。這番控制風險的做法成本高昂，只會減少醫療系統的資源，提升患者和醫護人員的人身安全風險。疫情未平，限聚令便難以解除，香港的經濟活動便難如常進行，經濟復甦只是天方夜譚。

最後，選舉對政治格局的改變，為疫情控制添變數。早前民主派中不少激進分子高呼「35+」計劃，一心否決財政預算案和所有政府提案，癱瘓立法會運作，罷免特首，不曾考慮疫情控制正正需要政局穩定。若是他們上台，上述行動哪怕引來部分議員消耗時間爭論，哪怕實現部分，都會阻礙政府的正常運作，打亂防疫工作的步伐。

非常時期引入新人 礙公務進展

再者，選舉潛在新人上台的可能性。他們缺乏擔任立法會議員的經驗，在熟悉工作和政治生態難免經歷手忙腳亂的適應期。適應期間，立法會的討論涉及到預算調撥和政策審議時，他們很可能作出大量難以預測的無效提問，增加公務員團隊的工作負擔。若是時局風平浪靜時，這些都無傷大雅；如今疫情緊迫，公務員團隊工作環境之嚴峻前所未有，需要不時進行彈性上班的條件下，急切應對疫情反彈，維持經濟穩定，引入新人到立法難免有礙公務進展，延後疫情控制和經濟恢復的進程。

總括而言，控制疫情是經濟復甦的先決條件。如期進行立法會選舉帶來許多風險，包括加劇社會撕裂，帶來人群聚集，為此的防控措施減少醫療系統的防疫資源，加重其負擔和風險，帶來的政局變化有阻礙政府運作的風險。種種潛在風險都不利抗疫，阻礙香港經濟復甦，立法會選舉延期則一舉消除上述風險，令香港政府和社會專注於控制疫情，有助經濟復甦。

▲ 如今香港疫情依然反覆，全城市道蕭條，控制疫情是經濟復甦的先決條件。（資料圖片）