員工常站損健康 立例保障有得坐

本港有日本名店員工寫信，控訴公司為形象緣故，不讓收銀員在工作期間坐下。長時間站立工作可帶來嚴重健康風險，本港仍未如外國保障員工。

有日本名店在銅鑼灣分店的員工向「放咗工打工仔撑未放工打工仔」運動發投訴信，稱自己每周5日需站立工作10小時，公司雖有按勞工處指引提供椅子，但有主管告知自己除用膳時間外，就算沒有顧客也不可以在工作時段坐下，以免日本高層來到有礙觀瞻，更問該員工「仲做唔做」。

加劇肌肉勞損 患心臟病機率增

發信者據悉已離職，運動負責人表示，政府應從制度上清楚確立工人有合理休息權，公眾亦應對服務業人員有同理心。

當下有健康意識的人們紛重視久坐不動之害，但久站不動一樣傷身。瑞士蘇黎世聯邦理工學院在2015年公布研究指，每日站立工作5小時，足以為下肢帶來嚴重及長遠的肌肉勞損，加劇長期背痛及肌肉骨骼病症。

加拿大多倫多大學在2017年亦引述研究表示，長期站立工作者患心臟病的機率，比坐下工作的員工高1倍。

本港3年前曾發起過「收銀員椅子運動」，讓需要長期站立工作的員工有得坐，現時多個本地連鎖品牌包括惠康、屈臣氏、美心及7-Eleven，皆已為員工加設椅子。

勞工處有指引 惟無法律效力

即使如此，本港仍有不少服務業員工未能受惠。本港零售、商業及成衣業總工會，與香港物業管理及保安業總工會前年調查顯示，售貨員、收銀、銀行大堂服務員等多個工種的員工，逾半需每日站立工作8小時以上，超過9成有下肢勞損的迹象。

勞工處雖已循《預防長時間站立引致健康危害的風險評估》，建議僱主安排長時間站立工作的員工，每工作2至3小時，坐下放鬆10至15分鐘、為他們在工作位置提供座椅等，但指引並無法律效力，不少員工的健康或因此被漠視。

美國加州最高法院則在2016年一宗案件中裁定，僱主認為要求員工站立工作可令顧客更開心，並非要求他們久站不坐的合適理由，所有僱主皆有責為員工提供椅子、並允許他們使用。加拿大職安法例下，僱主亦有責在工作安排中考慮肌肉骨骼病症的風險，包括設相關預防性質的工作指引，更需每隔3年向政府遞交職安報告。

善待員工對僱主也有好處，德國連鎖超市ALDI早有為收銀員提供座椅，鼓勵他們坐下工作，皆因有內部研究顯示，員工坐下時工作更有效率，例如掃描貨品時動作更快。

肇事名店表示，已知悉員工意見，會考慮有關建議及在本周回覆。本港工時出名長，長久站立工作者更是有苦難言，政府應考慮在現有勞工指引上再進一步，保障員工健康。

▲ 本港3年前曾發起「收銀員椅子運動」，為需要長期站立工作的員工加設椅子。（資料圖片）