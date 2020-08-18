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恒指變天迎機遇 要對準焦點

評．析．天下版 2020/08/18

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恒指上周五一舉納入3隻重磅新經濟股，為恒指迎來10多年來最重要變革。恒指公司並未停步，宣布鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，對恒指組成進行一次全面檢討。

恒指全面檢討 宜迎新經濟股浪潮

恒指選擇此時

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

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