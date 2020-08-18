恒指變天迎機遇 要對準焦點 評．析．天下版 2020/08/18 分享： 恒指上周五一舉納入3隻重磅新經濟股，為恒指迎來10多年來最重要變革。恒指公司並未停步，宣布鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，對恒指組成進行一次全面檢討。 恒指全面檢討 宜迎新經濟股浪潮 恒指選擇此時 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 台積電當年猛將 梁孟松引領中芯 2020/08/17 台積電當年猛將 梁孟松引領中芯 交易講場 - 美逐中概股送「叉燒」？ 港須防難下嚥 2020/08/15 美逐中概股送「叉燒」？ 港須防難下嚥 交易講場 - 科技戰硝煙四起 騰訊難言安寢 2020/08/14 科技戰硝煙四起 騰訊難言安寢 交易講場 - 美債息升 為何震動金價科技股？ 2020/08/13 美債息升 為何震動金價科技股？ 交易講場 - 500強中企超美？ 勿放錯重點 2020/08/12 500強中企超美？ 勿放錯重點 金融 恒指換馬 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 成交 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入